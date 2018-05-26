الدولار يتراجع والذهب يرتفع بعد إلغاء قمة «ترامب – كيم»

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خلف قرار الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، بإلغاء قمته مع زعيم كوريا الشمالية ، كيم جونغ أون ، التي كان مقررا لها 12 يونيو المقبل ، أثرها على الدولار والذهب ، حيث تراجع سعر العملة الأمريكية ، بينما صعدت أسعار عقود المعدن الأصفر ، نحو أعلى مستوى لها خلال 10 أيام .

وكان دونالد ترامب ، الرئيس الأمريكي ، بعث برسالة إلى رئيس كوريا الشمالية ، كيم جونغ أون ، أول أمس الخميس ، قال فيها إن اجتماعه المزمع مع كيم ، في سنغافورة ، الذي كان مقررا له ، يوم 12 يونيو المقبل ، لن يحدث .

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وأثار نشر الرسالة ، الكثير من الجدل على المستويات كافة ، حيث صعدت عقود الذهب الآجلة ، إلى 1304 دولارات للأونصة « الأوقية » ، بحلول الساعة « 16:08 بتوقيت جرينيتش » ، مقارنة مع إغلاقها الأربعاء الماضي ، مسجلة 1289.6 دولار .

وفشل تأكيد الموعد النهائي ، للاجتماع المنتظر بين الزعيمين ، من شأنه زيادة المخاطر الجيوسياسية والتوترات ، بين الولايات المتحدة الأمريكية ، وكوريا الشمالية ، خلال الفترة المقبلة .

مؤشر الدولار تراجع هو الآخر ، بعد قرار الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، وذلك بنسبة 0.21% ، إلى 93.70 ، نزولا من افتتاح تعاملات أمس الجمعة ، البالغة 93.83 .

وفي رسالة ترامب ، لنظيره الكوري الشمالي ، قال إنه رغم أنه كان يتطلع كثيرا ، من أجل الحضور مع كيم في سنغافورة ، فإنه أصبح من غير الملائم في هذا الوقت ، انعقاد هذا الاجتماع ، وذلك استنادا إلى الغضب الشديد والعداوة العلنية ، اللتين أبدتهما كوريا الشمالية ، في بياناته الأخيرة ، تجاه الولايات المتحدة الأمريكية .

سعر الدولار اليوم فى كافة البنوك “جدول”.