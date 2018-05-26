هبوط حاد في المؤشرات الأمريكية بعد إلغاء قمة «ترامب – كيم»

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بعد إلغاء الاجتماع ، الذي كان منتظرا ، بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ، والكوري الشمالي كيم جونج أون ، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد ، في بداية تعاملات أمس الخميس .

الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، بعث برسالة إلى رئيس كوريا الشمالية. كيم جونج أون ، في وقت سابق من أول أمس الخميس ، قال فيها ، إن اجتماعه المزمع مع كيم في سنغافورة ، الذي كان مقررا له يوم 12 يونيو المقبل ، لن يحدث .

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مؤشر « داو جونز » الصناعي ، خسر في بداية تعاملات اليوم ، نحو 220 نقطة ، أو ما نسبته 0.9% ، إلى 24.730 نقطة ، كما تراجع مؤشر « ستاندرد آند بورز 500 » ، بنسبة 0.85% ، وذلك بحلول الساعة « 17:13 بتوقيت جرينيتش » ، ليستقر عند 2711 نقطة ، أما مؤشر « ناسداك » لقطاع التكنولوجيا ، فتراجع هو الآخر ، بنسبة 0.78% ، إلى 7365 نقطة .

وبعد الرسالة الأمريكية ، أعرب الرئيس الكوري الجنوبي ، مون جاي إن ، عن أسفه إزاء قرار الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، بإلغاء قمته التي تحددت من قبل ، مع الزعيم الكوري الشمالي ، كيم جونج أون ، ودعا الرئيسين ، لإجراء محادثات مباشرة .