المالية تعزم غدا طرح سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه مصري

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تابع موقع مصر 365 اعتزام وزارة المالية غدا الاثنين عن طرح سندات خزانة لاستحقاق سبعة سنوات وثلاث سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى ثلاثة مليارات جنيه مصري.

وتبعاً لجدول عطاء الخزانة التابعة إلى البنك المركزي المصري حيث قرر البنك بيع سندات خزانة لاستحقاق ثلاثة سنوات بقيمة 1,75 مليار جنيه مصري، كما تقرر أيضا سندات خزانة لاستحقاق سبع سنوات بقيمة 1,25 مليار جنيه مصري.

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كما قامت وزارة المالية اليوم الموافق يوم الأحد بطرح أذون خزانة لأجل واحد وتسعين يوماً، وأذون خزانة لأجل مائتين وثلاثة وسبعين يوماً بمتوسط سعر فائدة للأجل الأول بنسبة 19.2 في المئة والثانية بفائدة 18.93 في المئة بقيمة إجمالية تقدر بحوالي خمسة عشر مليار جنيه مصري.

وقد أعلن الموقع الرسمي لوزارة المالية أن أقل سعر للفائدة لأذون خزانة لأجل واحد وتسعين يوماً قد سجلت 18.5 في المئة، وأعلى سعر بنسبة 19.3 في المئة بقيمة إجمالية تصل إلى سبعة ونصف مليار جنيه مصري.

وقد سجلت أقل فائدة لأذون الخزانة لأجل مائتين وثلاثة وسبعين يوماً بقيمة 18.5 في المئة، وأعلى فائدة بنسبة 19.03 في المئة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار جنيه مصري.

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