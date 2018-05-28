مصر للطيران تعلن عن نقل 3 آلاف و610 معتمراً إلى جدة والمدينة المنورة

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تابع موقع مصر 365 حالة من الزحام الشديدة التي يعاني منها مطار القاهرة الدولي بسبب مغادرة ثلاثة آلاف وستمائة وعشرة معتمراً متوجهين إلى المملكة العربية السعودية من أجل تأدية مناسك عمرة شهر رمضان الكريم.

وقد أعلن مطار القاهرة الدولي عن إنهاء إجراءات سفر المعتمرين على متن تسعة عشر رحلة طيران جوية، وقد انطلقت جميع الرحلات من الصالة الموسمية.

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كما شهد أيضا مطار القاهرة الدولي مغادرة ثماني رحلات جوية تابعة إلى “الخطوط الجوية السعودية”، وعدد من الرحلات التابعة إلى شركات طيران خاصة، وقد قامت سلطات مطار القاهرة الدولي في مبني الركاب الذي يحمل رقم اثنين والمطار القديم بالعمل على تشكيل فرق من العلاقات العامة من أجل استقبال المعتمرين وتسفيرهم على متن الرحلات الجوية.

ويجدر هنا الإشارة أن “الشركة القابضة مصر للطيران” قد أعلنت خلال وقت سابق عن استعدادها لنقل ما يقارب من خمسة وأربعين ألف معتمر خلال عمرة شهر رمضان المبارك إلى كلا من المدينة المنورة، وجدة، وسوف تستمر رحلات العمرة حتى الثالث من شهر يونيو القادم.

قد أعلنت شركة مصر للطيران أن أولى رحلات العودة من رحلات العمرة سوف تبدأ في الثاني عشر من شهر يونيو القادم وتنتهي في الثلاثين من شهر يونيو القادم، وقد أتمت الشركة جميع الاستعدادات اللازمة من أجل استقبال موسم عمرة شهر رمضان وخدمة المعتمرين.

وقد أعلنت الشركة أنه من المخطط لهذا العام 2018 هو أن تقوم الشركة بتسيير رحلات جوية تقارب من ستمائة وسبعة عشر رحلة جوية، وتقلع منها ن القاهرة خمسمائة وسبعة وعشرين رحلة بواقع ثلاثمائة واثنين وسبعين رحلة إلى جدة ومائة وخمسة وخمسين رحلة إلى المدينة المنورة.

إلى جانب إعلان الشركة عن تسيير تسعين رحلة من مطار برج العرب إلى كلا من المدينة المنورة وجدة خلال موسم عمرة شهر رمضان الكريم لعام 2018.

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