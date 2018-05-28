ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الإثنين 28 مايو 2018

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، اليوم الإثنين ، بشكل جماعي ، في بداية تعاملات اليوم ، باستثناء مؤشر الأوسع نطاقا ، والذي تراجع بنسبة 0.23% .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع في بداية تعاملات جلسة اليوم ، بنسبة 0.28% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.09% ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فارتفع هو الآخر ، بنسبة 0.66% .

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع هو الآخر ، بنسبة 0.08% ، كما ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.23% .