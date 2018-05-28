الذهب يهبط عالميا للمرة الثانية اليوم.. تعرف على السبب

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للجلسة الثانية على التوالي ، خلال تعاملات اليوم الإثنين ، هبطت أسعار المعدن الأصفر « الذهب » ، بالتزامن مع انحسار التوترات السياسية ، بعد أن أحيا الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، الآمال بعقد قمة تاريخية ، بين الولايات المتحدة الأمريكية ، وكوريا الشمالية .

سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية ، بنسبة 0.4 % ، إلى 1296.20 دولار للأوقية « أونصة » ، وذلك بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش ، بينما فقد المعدن الأصفر ، في العقود الآجلة بالولايات المتحدة ، تسليم يونيو ، ما تقدر نسبته ب0.6 % ، ليصل إلى 1295.60 دولار للأوقية .

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الاقتصادي في بنك « أستراليا الوطني » ، جون شارما ، قال : « يبدو أن هناك فرصة ما ، لعقد اجتماع بين زعيمي الولايات المتحدة الأمريكية ، وكوريا الشمالية ، وذلك من شأنه ، تقليل التوترات الجيوسياسية ، والحد من جاذبية الذهب ، فضلا عن أن قوة الدولار ، تضغط أيضا على الأسعار » .

مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية ، مقابل سلة من 6 عملات ، سجل 93.961 ، مقتربا من مستوى 94.298 ، الذي سجله يوم الجمعة الفائت ، وهو الأعلى منذ يوم 14 نوفمبر ، من العام الماضي 2017 .

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى ، فقد هبطت الفضة بنسبة 0.1 % ، في المعاملات الفورية ، إلى 16.47 دولار للأوقية ، بينما كسب البلاتين ، ما نسبته 0.8 % ، ليصل إلى 903.70 دولار للأوقية ، وارتفع البلاديوم ، بما نسبته 0.2 % ، إلى 981.50 دولار .

ويتوقع خبراء أسواق المعادن ، أن تكون أحجام التداولات ضعيفة ، اليوم الإثنين ، بسبب إغلاق سوقي لندن ونيويورك ، بمناسبة عطلات عامة .