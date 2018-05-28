من وجهة نظر الخبراء العقاريين .. من هو المتحكم في السوق العقارية؟

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أعلن مجموعة من الخبراء العقاريين في مصر خلال التصريحات التي قاموا بها، أن السوق العقارية في مصر تخضع لتأثير مجموعة من العوامل الهامة، والتي تعتبر سبب رئيسي في الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على أسعار الوحدات السكنية والأراضي.

حيث ذكر أحد الخبراء العقاريين ويدعى “رامي جادو” أن البلبلة التي تشهدها أسعار العقارات ترجع في الأصل إلى السماسرة، وهي أهم شريحة تؤثر على أسعار العقارات.

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حيث تفتقر السوق إلى آليات وزارة الإسكان والحكومة والتي كان لابد لها من وضع سعر محدد للمتر، بالنسبة للأراضي أو العقارات، وبالتالي فإن مؤشرات السوق تخضع بشكل كامل لتحكم السماسرة.

كما أكمل جادو خلال التصريحات، أنه كان لابد من وضع تسعيرة موحدة لكل مدينة جديدة من قبل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بحيث يمكن إيقاف السماسرة ممن يمارسون المهنة دون الحصول على ترخيص بذلك.

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