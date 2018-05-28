الغرفة التجارية: أسعار السلع ستظل مستقرة في عيد الفطر المبارك

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أعلن نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، المهندس “إبراهيم العربي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها عن عدد من الاستعدادات المبكرة التي تقوم بها الغرفة خلال الفترة الحالية، والتي تهدف من خلالها إلى استقبال عيد الفطر المبارك.

حيث أشار خلال التصريحات التي قام بها إلى السوق المصرية وحالة الاستقرار التي تتمتع بها خلال الربع الثاني من شهر رمضان الكريم، وذلك بسبب توفر جميع السلع والمنتجات التي يحتاجها السوق.

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وذكر العربي أيضا أن حالة الاستقرار تلك من المتوقع أن تستمر خلال الفترة القادمة، وذلك وفقا للتقارير التي تم رفعها لمجلس إدارة الغرفة حول الأسواق، حيث تؤكد التقارير أن جميع السلع الرمضانية الأساسية متوفرة في السوق.

هذا وتحرص الغرفة التجارية بصورة دائمة على رصد حالة السوق المصرية، وكذلك الوقوف على آخر المستجدات في السوق والقيام بإعلانها وذلك من خلال تكثيف المتابعة.

كما أكد على التعاون الموجود بين الغرف التجارية المختلفة، والذي يأتي في ظل حرص الغرفة التجارية هلى توفير السلع والمنتجات للمواطنين، بحيث يتم من خلال هذا المحافظة على حالة استقرار الأسعار التي يتمتع بها السوق، حيث تتحكم آلية العرض والطلب بشكل أساسي في استقرار الأسعار في السوق.

كما طمأن رئيس الغرفة المواطنين في نهاية التصريحات، مؤكدًا أن جميع السلع الاستيراتيجية متوفرة في السوق، وبالتالي فإن أسعار السلع من المؤكد أن تستمر كما هي حتى مع دخول عيد الفطر المبارك.

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