مصر تسدد 40 مليون دولار لـ«دانة غاز» الإماراتية

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سددت الحكومة المصرية ، اليوم الإثنين ، 40 مليون دولار أمريكي ، إلى شركة « دانة غاز » الإماراتية ، التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي ، في منطقة الشرق الأوسط .

« دانة غاز » الإماراتية ، أعلنت فى بيان صحفي عنها ، اليوم الإثنين ، أن مجموع المستحقات ، التي تلقتها الشركة من مصر ، خلال العام 2018 ، وصل إلى 88.8 مليون دولار .

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الرئيس التنفيذى لشركة « دانة غاز » ، الدكتور باتريك ألمان وارد ، قال في بيان شركته : « يسرنا تلقي هذه الدفعة ، من الحكومة المصرية ، ليصل بذلك إجمالي المستحقات ، التي تسلمناها خلال النصف الأول من هذا العام ، إلى 90 مليون دولار تقريبا ، وسوف تعمل هذه الدفعة ، على زيادة السيولة النقدية للشركة ، كما تؤكد في الوقت ذاته ، التزام الحكومة المصرية المعلن ، بخفض التزاماتها المالية تجاه الشركات العاملة فى قطاع النفط ، على نحو كبير ، خلال العام 2018 » .

وتابع الدكتور ألمان وارد ، في بيان شركة « دانة غاز » ، قائلا : « تُمكّننا هذه الأموال ، من المضي قدما في تنفيذ مبادرات النمو المهمة ، ومن بينها حفر بئر ( بلسم 8 ) ، ضمن منطقة الامتياز البرية في دلتا النيل ، وهو الأمر الذي من شأنه ، توفير إنتاج إضافي ، كفيل بوصول منشآتنا إلى طاقتها الإنتاجية القصوى ، على أن يبقى تركيزنا الرئيسي ، منصبا على زيادة الإنتاج ، وحفر أول بئر بحري لنا ، في القطاع السادس من منطقة امتياز حقل شمال العريش البحري ، حيث إنه من المتوقع ، أن نبدأ العمل على ذلك ، في مطلع العام 2019 ، حيث يمتاز هذا القطاع ، الذي يقع في شرق المتوسط ، بإمكانياته الواعدة ، التي قد تصل إلى مليارات الأقدام المكعبة من الغاز » .

وبدأت شركة « دانة غاز » ، الاستثمار في مصر ، في العام 2007 ، كما أصبحت اليوم ، خامس أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر ، حيث وصل إنتاجها في مصر ، خلال الربع الأول من العام 2018 ، إلى 36.800 برميل نفط مكافئ يوميا .

وتمتلك « دانة غاز » الإماراتية ، 14 رخصة تطوير في مصر ، إضافة إلى 3 امتيازات للاستكشاف ، ومرفقين لمعالجة الغاز ، بينمت تبلغ احتياطياتها المؤكدة والمحتملة ، كما في نهاية السنة المالية 2017 ، نحو 117 مليون برميل نفط مكافئ .