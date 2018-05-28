الدولار الأمريكي يقترب من حاجز الـ 18 جنيهاً خلال تعاملات اليوم

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تابع موقع مصر 365 تباين أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات المالية المصرفية اليوم الاثنين حسب البيانات التي قد قام البنك المركزي المصري بنشرها اليوم.

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي للشراء ما يقارب من 17.8681 جنيهاً، وسجل سعر بيع للعملة ما يقارب من 17.9678 جنيه، وقد سجل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” ما يقارب من 20.8270 وسعر البيع ما يقارب من 20.9450 بارتفاع قرشاً.

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وقد أوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن سعر الشراء للجنيه الإسترليني قد سجل ما يقارب من 23.8253 جنيهاً، وقد سجل سعر البيع ما يقارب من 23.9618 جنيه بارتفاع خمسة قروش.

وقد سجلت سعر شراء الين الياباني في مقابل الجنيه المصري ما يقارب من 16.3358 جنيه، وسجل سعر البيع ما يقارب ن 16.4299 جنيه، وقد سجل سعر شراء الفرنك السويسري ما يقارب من 17.9868 جنيه، وقد سجل سعر البيع ما يقارب من 18.0908 جنيهاً للبيع بانخفاض بلغ ثلاثة قروش، وقد سجل سعر شراء اليوان الصيني ما يقارب من 2.79 جنيهاً، وسعر البيع 2.81 جنيهاً.

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