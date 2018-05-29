خسائر أبرز 5 هيئات إقتصادية فى السنة المالية الحالية

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خسائر أبرز 5 هيئات إقتصادية، نوضح لك خسائر أبرز 5 هيئات اقتصادية فى السنة المالية الحالية لعل أشهرها السكة الحديد، وسوف نتعرف على هذه الجهات من خلال المقالة موضحين ما هى تلك الجهات وحجم الخسائر للعام المالي 2018/2019.

خسائر أبرز 5 هيئات إقتصادية

بلغ مجمل خسائر السنة الحالية “عجز النشاط” للجهات الاقتصادية للسنة المالية الجديدة 2018/2019، حوالي 13 مليار و183 مليون و343 ألف جنيه بارتفاع قدره 2 مليار و156 ألف جنيه عن للسنة المالية الحالية 2017/2018، حيث بلغ حجم خسائر الوطنية للإعلام بمقدار 6.7 مليار جنيه.

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وضح البيان الإحصائى للموازنة أن الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2018/2019 ستحقق خسائر مرتفعة ومن بينهم الهيئة الوطنية للإعلام والتي بلغ حجم خسائرها بنحو 6 مليارات و748 مليون جنيه برتفاع نحو 884 مليون جنيه للسنة المالية الحالية.

وبالمقارنة بالثلاث أعوام الماضية، سيتضح أن خسائر الهيئة الوطنية للإعلام فى ارتفاع مستمر، حيث وصلت بختام سنة 2014/2015 بمقدار 4.5 مليار جنيه، وبختام سنة 2015/2016 وصلت بمقدار 4.6 مليار جنيه، وسنة 2016/2017 وصلت لنحو 5.4 مليار جنيه.

كما بلغ حجم خسائر هيئة السكة الحديد نحو 5.4 مليار جنيه، ولقد أتت في المرتبة الثانية من مقدار حجم الخسائر المتوقعة والتي قدرت بنحو 5 مليار و 458 مليون و466 ألف جنيه مقابل 4 مليارات و 960 مليون و139 ألف خلال السنة الجارية، بارتفاع مقداره 498 مليون و327 ألف جنية.

و بالمقارنة بالأعوام الماضية نرى أن حجم خسائر هيئة السكة الحديد فى إرتفاع متلاحق، غير أن الخسارة البالغة كانت سنة 2016/2017 بدافع تحرير سعر الصرف مما تسبب في إرتفاع ثمن الوقود وقطع الغيار حيث وصلت الهيئة حينها لخسائر وصلت بمقدار 6.4 مليار جنيه، وفى سنة 2015/2016 وصل بنحو 5 مليار و240 مليون جنيه، وسنة 2014/2015 وصل حجم الخسائر بمقدار 5 مليارات و168 مليون جنيه.

ونالت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة أيضا نصيبا من الخسائر، حيث احتلت المرتبة الثالثة من بين الهيئات، اذ قدر حجم خسائرها بمشروع موازنة 2018/2019 بمقدار 272 مليون و492 ألف جنيه، مقابل 514 مليون و669 ألف جنيه السنة الجارية 2017/2018، بنقص نحو 242 مليون و177 ألف جنيه.