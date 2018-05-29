«الأدوات المنزلية» تكشف أسباب تراجع المبيعات في رمضان

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تراجعت مبيعات الأدوات المنزلية ، خلال شهر رمضان المبارك ، على خلفية انخفاض عدد الزيجات ، وذلك حسب ما قال رئيس شعبة الأدوات المنزلية ، في الغرفة التجارية بالقاهرة ، فتحي الطحاوي ، اليوم الثلاثاء .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الثلاثاء ، أكد رئيس شعبة الأدوات المنزلية ، في غرفة القاهرة التجارية ، اليوم الثلاثاء ، أن أسواق « الأطعمة ، السلع الغذائية ، والملابس الجاهزة » ، تشهد انتعاشة في شهر رمضان ، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار بعض الأدوات المنزلية ، ساهم هو الآخر في خفض عدد المشترين .

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