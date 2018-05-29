أردوغان لـ«الأتراك»: انقذوا العملة من الانهيار

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طالب رجب طيب أردوغان ، الرئيس التركي ، مواطني بلاده ، بتحويل عملاتهم الأجنبية إلى « الليرة التركية » ، ضمن مساع لوقف الهبوط القياسي ، للعملة المحلية التركية .

والليرة التركية ، فقدت نحو 20% من قيمتها ، أمام الدولار الأمريكي ، منذ بداية العام الحالي ، وسط مخاوف اقتصادية وسياسية ، دفعت المستثمرين لبيع حيازتهم من الاستثمارات ، في الأصول التركية .

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وفي مؤتمر انتخابي ، عقد في مدينة « أرضروم » التركية ، يوم السبت الماضي ، قال الرئيس التركي : « الإخوة الذين يمتلكون دولارات ويورو ، أطالبكم بالذهاب لتحويل هذه الأموال إلى الليرة التركية » .

وتشهد تركيا ، انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة ، في يوم 24 يونيو المقبل .

وسجلت الليرة التركية ، خسائر قياسية كبيرة ، خلال الأسابيع الماضية ، ما دفع البنك المركزي التركي ، إلى التدخل ، من أجل رفع معدل الفائدة على السيولة الطارئة ، بنسبة 3% .

ويعاني الاقتصاد التركي ، من ارتفاع عجز الحساب الجاري ، إضافة إلى تسارع معدل التضخم ، وارتفاع الدين الخارجي ، نسبة إلى الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد ، فضلا عن القلق ، بشأن تدخل أردوغان ، في السياسة النقدية للبلاد .

وكانت الليرة التركية ، ارتفعت بحلول الساعة 10:18 صباحا ، بتوقيت جرينتش ، أمام الدولار ، بنسبة 2.9% ، لتتراجع العملة الأمريكية إلى مستوى 4.5784 ليرة .