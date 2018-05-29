التموين: لا يوجد حذف عشوائي في بطاقات التموين ولكنه حذف مدروس

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تابع موقع مصر 365 تأكيد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات الدكتور “عمرو مدكور” أنه لا يوجد أي حذف بطريقة عشوائية تتم في بطاقات تقديم الدعم السلعي، ولكنه حذف مدروس يتم من خلال الرقم القومي.

وقد جاءت تصريحات الدكتور عمرو مدكور خلال لقائه الإعلامي مع برنامج “ما وراء الحدث” والذي يتم إذاعته عبر قناة “أكسترا نيوز الفضائية” مساء أمس الموافق يوم الاثنين.

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وقد أعلن “أنه تم بالفعل حذف بعض الأسماء سبب المنظومة التموينية القديمة، حيث أنه عندما كان يتوفى شخص ما، كان في المنظومة القديمة يتم حذف شخص من الأسرة، حتى ولو كان على قيد الحياة، وعندما تم تطبيق المنظومة الجديدة للتموين تم حذف الأسماء الموجودة للمتوفين”.

وتابع تصريحات قائلاً “أنه في تلك الحالة على المواطن الذهاب إلى مكتب التموين التابع له وتقديم طلب حذف شخص الذي تم بالخطأ ليعود إلى بطاقة الدعم السلعي من جديد”.

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