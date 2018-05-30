توجه المستثمرين للملاذ الآمن يؤدي لارتفاع سعر الدولار والين

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توجه العديد من المستثمرين إلى الملاذات التي تعد آمنة بعد آثار الاضطرابات السياسية في الدولة الإيطالي إلى جانب المخاوف من أزمة جديدة للعملة الأوروبية الموحدة مما قاد العملتين الأمريكية واليابانية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عشرة أشهر سابقة في مقابل “اليورو”.

وقد ارتفع سعر الدولار إلى أعلى مستوى له مقابل اليورو منذ شهر يوليو لعام 2017 عند دولار مقابل اليورو بعد موجه بيع في “سوق الديون” بإيطاليا، والذي أدى إلى تخلص عدد كبير من المستثمرين من العملة الأوروبية الموحدة.

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وقد ارتفع الدولار الأمريكي في مقابل عملات أخرى، وليس فقط مقابل اليورو فقط في ظل مساعي المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن، كما استفادة العملة اليابانية أيضا من هبوط الدولار الأمريكي بنحو 1.2% اليوم الموافق يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى في 5 أسابيع في مقابل 108.10 ين.

وقد سجل سعر اليورو أدنى مستوى له منذ 9 أشهر مقابل الفرنك السويسري عند 1.1367 فرنك، وكما سجل أدنى مستوى له مقابل الين الياباني في 10 أشهر حيث سجل 124.61 ين ياباني.

وقد سجلت العملة الأوروبية الموحدة أكبر هبوط شهري لها منذ أكثر من 3 سنوات مضت بانخفاض بأكثر من 5 نقاط، وقد ارتفع مؤشر الدولار الذي يتم من خلالها قياس أداء العملة الأمريكية في مقابل سلة العملة الستة بقيمة 0.5% خلال اليوم عند مستوى 95.025، ليعد بذلك هو أعلى مستوى له في ستة أشهر ونصف.

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