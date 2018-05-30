مجلس الوزراء يوافق على قرض لتطوير شبكة الكهرباء بـ 60 مليون دينار

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أعلن مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الموافق الأربعاء تحت رئاسة المهندس شريف إسماعيل على موافقته على مشروع قرار رئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي الخاص باتفاقية قرض بين حكومة الدولة المصرية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من أجل المساهمة مشروع تطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء.

وتبلغ قيمة القرض حوالي ستين مليون دينار كويتي، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير شبكة نقل الكهرباء والإسهام في تلبية الطلب الدائم والمتزايد على الطاقة الكهربائية في المناطق ذات الأحمال الكهربائية المتزايدة عن طريق توسعة وتطوير شبكة الكهرباء.

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كما يهدف المشروع أيضا على إقامة محطات لتحويل الكهرباء بالإضافة إلى خطوط هوائية وكابلات أرضية من أجل ربط المحطات الجديدة مع شبكة الكهرباء.

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