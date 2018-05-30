تراجع جماعي في مؤشرات البورصة اليوم الأربعاء 30 مايو 2018

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية ، اليوم الأربعاء ، بشكل جماعي ، لدى إغلاق تعاملات اليوم ، التي صاحبها عمليات بيع ، من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب ، والمؤسسات الأجنبية ، مع نهاية شهر مايو ، وتسوية المراكز المالية .

رأس المال السوقي ، لأسهم الشركات المقيدة في البورصة ، حقق مكاسب ، قدرها 7. 10 مليار جنيه ، ليصل إلى 5. 943 مليار جنيه ، وذلك بعد تداولات إجمالية ، بلغت قيمتها 094. 1 مليار جنيه ، وتضمنت نحو 366 مليون جنيه ، تعاملات في سوق سندات المتعاملين الرئيسيين ، وصفقات نقل الملكية .

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المؤشر الرئيسي للبورصة ، « إيجي إكس 30 » ، أنهى تعاملاته اليوم الأربعاء ، على انخفاض بنسبة 44. 1% ، وذلك عند مستوى 24. 16760 نقطة ، بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 61. 0% ، منهيا التعاملات عند مستوى 42. 847 نقطة .

أما مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، فتراجع عند الإغلاق بنحو 12. 1% ، ليصل إلى مستوى 33. 2159 نقطة .