«المركزي» يعلن زيادة ديون مصر بنسبة 4.9%

Advertisements

سجل إجمالي الديون المستحقة على مصر ، 82.9 مليار دولار ، بنهاية شهر ديسمبر من العام 2017 ، وذلك بزيادة قدرت بنحو 3.9 مليار دولار ، ما يوازي نسبة 4.9% ، مقارنة بشهر يونيو ، من العام ذاته ، وذلك حسب ما أعلن اليوم الأربعاء ، البنك المركزي المصري .

وفي بيان منه ، اليوم الأربعاء ، ذكر البنك المركزي ، أن ارتفاع الديون الخارجية ، يعود إلى زيادة صافي المستخدم ، من القروض والتسهيلات ، وذلك بنحو 9. ملياري دولار ، إضافة إلى أسعار صرف معظم العملات ، المقترض بها أمام الدولار الأمريكي ، وذلك بنحو مليار دولار .

Advertisements

وأضاف « المركزي ” في بيانه ، أنه فيما يخص أعباء خدمة الدين الخارجي ، فقد بلغت 8.6 مليار دولار ، في الفترة من يوليو ، حتى شهر ديسمبر ، من العام 2017 ، والأقساط المسددة ، بلغت نحو 7.5 مليار دولار ، كما أن الفوائد المدفوعة ، بلغت نحو 1.1 مليار دولار .

وزاد البنك المركزي المصري ، في بيانه ، أن « نسبة رصيد الدين الخارجي ، إلى الناتج المحلي الإجمالي ، بلغت 36.1% ، وما زالت هذه النسبة ، في الحدود الآمنة ، وفقا للمعايير الدولية » .