المركزي الروسي يحذر من زيادة معروض النفط بعد ارتفاع سعره أكثر من 2%

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ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين في المئة متعافية أثر الهبوط الذي دام أربع جلسات، وقد حذر “البنك المركزي الروسي” من هذا الشأن، بالإضافة إلى تخطيطه إلى العمل على زيادة المعروض من النفط وقد توقع المحليين الاقتصاديين بانخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أنهت عقود خام مزيج برنت خلال جلسة التداول بارتفاع بنسبة مئوية 2,8% بقيمة 2,11 دولار، لتبلغ عند التسوية ما يقارب من 77,50 دولار لبرميل النفط الواحد، وكما ارتفعت عقود النفط الأمريكي بقيمة 1,48 دولار بنسبة مئوية سجلت 2,2% لتصل إلى 68,21 دولار لبرميل النفط الواحد.

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وتعرض النفط إلى ضغوط اقتصادية خلال الجلسات السابقة بسبب التقارير الاقتصادية الصادرة عن منظمة أوبك وروسيا مما أدى على تخفيض التخفيضات الإنتاجية السارية من شهر يناير لعام 2017، وقد ساهمت هذه التخفيضات الإنتاجية في دفع المخزونات العالمية إلى الانخفاض مما عمل على تعزيز الأسعار مع وصول سعر خام برنت إلى أعلى مستوى في 3 سنوات ونصف عند مستوى 80,50 دولار للبرميل في السابع عشر من شهر مايو لعام 2018.

وقد أعلن البنك المركزي الروسي أن هبوط أسعار النفط سوف تشكل خطر على القطاع المالي في روسيا، وتنظر الأسواق العالمية أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الوقود والنفط في “الولايات المتحدة الأمريكية”، والتي سوف تصدر من “معهد البترول الأمريكي” خلال وقت لاحق اليوم من قبل إدارة معلومات الطاقة غداً الموافق يوم الخميس.

وقد توقع عدد من الاقتصاديون والمحللون في استطلاع للرأي قامت به وكالة الأنباء “رويترز” أن هبوط خام النفط سوف يقدر بخمسمائة وخمسة وعشرين ألف برميل في مخزونات خام النفط الأمريكي.

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