إيران تطلب الدعم من “أوبك” ضد العقوبات الأمريكية

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صرح وزير النفط الإيراني “بيجن زنغنه” أنه قد تقدم بطلب إلى منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك” من أجل دعم الدولة الإيرانية ضد ما أطلق عليه “عقوبات غير قانونية، وأحادية الجانب، وتتجاوز حدود الدولة” في إشارة من الوزير إلى العقوبات الدولية الأمريكية على الدولة الإيرانية التي تعد عضو في منظمة أوبك.

وجاءت تلك العقوبات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، كما أمر الرئيس الأمريكي بفرض أعلى مستوى من العقوبات الدولية على إيران، والتي تعد ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد العراق والسعودية.

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وقد أعلن وزير النفط الإيراني في رسالة له قد قامت وكالة الأنباء “رويترز” بالإطلاع عليها جاء فيها النص التالي “أود الحصول على دعم منظمة أوبك بموجب المادة الثانية من النظام الأساسي للمنظمة، والتي تؤكد على حماية مصالح الدول الأعضاء بشكل فردي وجماعي” وقد قامت الدولة الإيرانية بإرسال تلك الرسالة إلى سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي والذي يترأس المنظمة.

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