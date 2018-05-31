كندا تتوعد بالرد المناسب على الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب

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أعلنت وزارة الخارجية الكندية عن توعدها بالرد المناسب على أي رسوم جمركية سوف تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بفرضها على واردات الألومنيوم والصلب، بعد نهاية الأسبوع الجاري.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن نهاية الأسبوع الحالي سوف تنتهي الإعفاءات المؤقتة والتي قد أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية إلى كندا.

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وقد أعلنت وزيرة الخارجية الكندية “كريستيا فريلاند” أن كندا تعد المفاوضات في هذا الشأن هو إعادة تفاوض على اتفاقية “التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا” والرسوم الجمركية الأمريكية على الألومنيوم والصلب تعدان مسألتين منفصلتين.

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