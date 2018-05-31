وول ستريت: واشنطن ستفرض رسوم على واردات الألومنيوم والصلب من الاتحاد الأوروبي

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أعلنت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادر مسؤولة في الولايات المتحدة الأمريكية أن واشنطن سوف تعلن في القريب عن خطط فرض الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب من “الاتحاد الأوروبي”.

وقد أعلن الصحيفة أنه من المتعين أن يوم التصريح عن تلك الرسوم الجمركية اليوم الموافق يوم الخميس، وسوف يأتي القرار قبل انتهاء المهلة المحددة والمقرر انتهائها يوم الجمعة، حيث كان يتم أعفاء دول الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية الأمريكية.

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وقد تعثرت المفاوضات بين الطرفين، ومن المرجح خلال الفترة القادمة أن يكون هناك بعض من الردود الانتقامية، وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث عشر من شهر مارس لعام 2018 عن فرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى خمسة وعشرين في المئة على واردات الصلب، وبنسبة عشرة في المئة على واردات الألومنيوم.

ليصدر بها الرئيس الأمريكي بمنح إعفاءات ولكنها مؤقتة إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنها “الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، والمكسيك، وكندا”.

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