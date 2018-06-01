كندا تتوعد بإجراءات انتقامية رداًُ على الرسوم الجمركية الأمريكية

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أعلنت شبكة “سي إن بي سي” عن جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي أنه أعلن “أن الرسوم الجمركية على الألومنيوم والصلب الأمريكية غير مقبولة تماماً”.

وقد أضاف رئيس الوزراء الكندي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم قائلاً “علينا أن نعتقد أنه في مرحلة ما سوف تسود رجاحة العقل”، وجاءت تلك التصريحات بعد ساعات قليلة من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية من فرضها رسوم استيراد على واردات الألومنيوم والصلب على كل من “دول الاتحاد الأوروبي، والمكسيك، وكندا”.

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وأشار قائلاً “مما يؤسف له أن الإجراءات التي اتخذتها اليوم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لا تبدو أنها تسير في ذلك الاتجاه”، ومن جانبها قد أعلنت كريستيا فريلاند وزير الخارجية الكندية أن كندا سوف تقوم بفرض رسوم جمركية انتقامية على صادرات أمريكية بقيمة 16,6 مليار دولار كندي أي بما يعادل 12,8 مليار دولار.

وأشار وزير الخارجية الكندية أنها سوف تقوم بالطعن في رسوم الاستيراد الأمريكية على واردات الألومنيوم والصلب بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ومنظمة التجارة العالمية.

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