تعرف على عروض تقسيط “المصرية للسيارات” لعام 2018

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تقدم “الشركة المصرية للسيارات” خلال عام 2018 عروض على نظام التقسيط، ويقوم موقع مصر 365 على تقديم ملخص لجميع عروض التقسيط الخاصة بموديلات وماركات السيارات الحديثة والمقدمة من قبل الشركة خلال العام الجاري 2018.

وتقدم الشركة عرض على سيارة أودي 2018 A6، بمقدم 325000، وقسط شهري 91000، وعرض على سيارة BMW X1 بمقدم يصل إلى 190000 جنيه، وقسط شهري 53200 جنيه.

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وتقدم الشركة عرض على سيارة أفيو عام 2018 بمقدم 51500 جنيه، بقسط شهري 14420 جنيه، وتقدم الشركة أيضا عرض على سيارة إنفي 2018 بمقدم 41500 جنيه، وقسط شهري 11620 جنيه.

وتقدم أيضا الشركة عرض على سيارة تيجو عام 2018 بمقدم 61000 جنيه، وقسط شهري 17080 جنيه، وعرض آخر على سيارة ايمجراند 2018 بمقدم 46750 وقسط شهري 13090 جنيه.

كما تقدم الشركة عرض على سيارة أكسنت 2018 بمقدم 65475 جنيه وقسط شهري بقيمة 18333 جنيه، ويجدر هنا الإشارة أن الشركة المصرية للسيارات تقدم العروض بمقدم السيارة يكون عادة بقيمة 25% من قيمة السيارة، وفترة السداد على عام واحد فقط.

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