بعد «عيد الفطر».. «الإسكان» تطرح حجز المرحلة الأولى من وحدات العاصمة الإدارية

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أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المهندس مصطفى مدبولي ، أن وزارة الإسكان ، سوف تطرح حجز المرحلة الأولى ، من الوحدات السكنية ، في الحي السكني « R3 » ، الذي تشرف على تنفيذه ، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، في العاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك .

وفي بيان منه اليوم الجمعة ، أكد المهندس مصطفى مدبولي ، أن الوحدات المطروحة ، سوف تكون كاملة التشطيب ، ومستوى التشطيب متميز ، والمساحات متنوعة ، ومن المقرر بدء تسليم الوحدات ، خلال عام من الآن .

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ولفت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إلى أن الحي السكني ، الذي تُطرح به الوحدات ، يضم منطقة متكاملة الخدمات ، فضلا عن عدد من المدارس الدولية ، ومستشفى تخصصى .