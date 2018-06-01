تعرف على عروض دريم للعيد.. تخفيضات من 31 مايو وحتى نفاذ الكمية

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تقدم شركة دريم عبر الهايبر ماركت الخاص بها عروض وتخفيضات في الأسعار بمناسبة عيد الفطر المبارك ومنها عرض على بلح نجمة الوادي بحجم 1300 جرام بسعر 19.95، وبلح نجمة الوادي وزن 2700 جرام بسعر 42.50، وبلح السلموني وزن 1700 جرام بسعر 26 جنيه.

كما يقدم أيضا هايبر دريم عرض على لوز حصى بوزن 500 جرام بسعر 37.50 جنيه، وجوز هند بوزن 250 جرام بسعر 13.50 جنيه، وعرض على زبدة صفراء نيوزيلندي بسعر 104.90 جنيه.

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كما يقدم هايبر دريم أيضا عروض على الجبنة الرومي القديمة بسعر 71.80 جنيه، وجبنه شيدر نيوزيلندي بسعر 95.99 جنيه، وسعر جبنه فلمنك فريكو مستورد بسعر 114.90 جنيه.

يقدم عرض على جبنه براميلي بسعر الكيلو 39.90 جنيه، وسعر جبنة ثلاجة بسعر 36.90 جنيه، وعرض أخر على لبن بالهنا 2 كيس بسعة الكيس 450 ملي بسعر 8.50 جنيه، وعرض على دانو حليب بودرة سعة 300 جرام بسعر 33.50 جنيه.

ويقدم الهايبر عرض عل زبادي المراعي الطبيعي ستة قطع سعة 105 جرام بسعر 12.75 جنيه، وعرض على نسكويك 154 جرام بسعر 12.99 جنيه، وعرض على لبن نيدو حليب 1500 جرام بسعر 164.99 جنيه.

وعرض على جبنه كيري 24 قطعة بسعر 46.50 جنيه، وعرض على جبنة أبو الولد ستة عشر قطعة بسعر 10.50 جنيه، وعرض على جبنه لافاش كيري أربعة وعشرين قطعة بسعر 27.75 جنيه.

وعرض أخر على لبن لمار بسعة واحد لتر كامل الدسم بسعر 12.75 جنيه، وعرض على 6 زبادي لبنيتا 110 جرام بسعر 10.50 جنيه، وعرض على لبن بشاير 450 ملي بسعر 4.25 جنيه.

وتقدم أيضا دريم ماركت عرض على جبنه دومتى موتزريلا 325 جرام بسعر 20.99 جنيه، وجبنه موزاريلا باندا 325 جرام بسعر 19.99 جنيه، وعرض على جبنه موزاريلا تشيزا 325 جرام بسعر 19.50 جنيه.

وهناك عرض على جبنه موزاريلا جولدين ديري واحد كيلو جرام بسعر 43.90 جنيه، وعرض على جبنه باندا تتراباك 500 جرام أنواع بسعر 10.25 جنيه، وعرض على جبنه البطريق 500 جرام، و250 جرام بسعر 15.50 جنيه.

أما بالنسبة للعروض على الدواجن والطيور فقد تم طرح كيلو الديك الرومي بسعر 40.80 من شركة الوادي والبط بسعر 28.80 جنيه، وأما بط العابد فقد تم طرحه بسعر 29.90 جنيه، وسعر وراك البط بسعر الكيلو 28 جنيه، وسعر سمان العابد قطعتين بسعر 20.50 جنيه.

وقد تم طرح وراك تمري مجم سعر الكيلو 33.50، وجناح تمري مجمد 1 كيلوغرام بسعر 24.00،وأطياب بانية اثنين كيلو بسعر 101.90 جنيه، وممبار المصطفى محشي واحد كيلو جرام بسعر الكيلو 28.50.

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