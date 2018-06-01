تخفيضات كبيرة من خير زمان فى الفترة من 31 مايو وحتى 6 يونيو 2018

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يقدم موقع مصر 365 عروض ماركت “خير زمان” والسارية من الحادي والثلاثين من شهر مايو وحتى السادس من شهر يونيو لعام 2018 أو حتى نفاذ الكمية، يقدم الماركت عرض تحت مسمى شنطة البركة و شنطة إفطار صائم وتتكون الشنطة 2 كيلو أزر الفتوح، اثنين كيلو سكر الأسرة، واحد سمنة قوت القلوب 650 جرام.

وتحتوى أيضا الشنطة على كيلو زيت هدية 750 ملي، وأربعة كيلو مكرونة، وواحد ملح الخير 400 جرام، وواحد صلصة الشمس 300 جرام، وعصير بخيرة 300 ملي، وبسكوت بالعجوة أولكر 3 قطع، ومياه دسالي 600 ملي.

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عروض خير زمان على شنطة البركة و شنطة إفطار صائم

ويقدم فروع خير زمان عروض على لحم سن كندوز 1 كيلوغرام بسعر الكيلو 92.95 جنيه، وسعر كيلو كباب حلة كندوز بسعر 94.95 جنيه، كما يقدم عرض على لحم كندوز للخضار بسعر الكيلو 89.95 جنية.

ويقدم ايضا عروض على عروق كندوز برازيلي بريميم 1 كيلو بسعر الكيلو 99.95 جنيه، وسعر كيلو اللحم المفروم كندوز برازيلي 64.95 جنيه، وسعر كيلو فراخ كاملة بسعر 39.95 جنيه.

كما تم تقديم عروض على كيلو البطيخ بسعر 3.25 جنيه، وسعر كرنب سلطة أحمر وأبيض القطعة بسعر 3.50، وتم طرح عنب أحمر الكيلو 12.95 جنيه، وسعر جلاش الزهار وزن 400 جرام بسعر 7.50 جنيه، وتم طرح زبدة فايف ستار واحد كيلو بسعر 24.95 جنيه.

كما يتم طرح عرض على ناجتس كوكي مع البطاطس ستين قطعة بسعر 77.95 جنيه، وتم طرح لانشون بقري حلواني سادة، أو لانشون بالزيتون بسعر الكيلو 79.95 جنيه، كما تم إدراج عرض على جبن ابيض دومتي بالزيتون فيتا 500 جرام بسعر 11.95 جنيه.

ويقدم خير زمان عروض على جبنه باندا موتزاريلا بوزن 325 جرام بسعر 23.95 جنية، وعرض آخر على مشروب زبادي جهينه زبادو بأنواعه المختلفة 220 ملي بسعر 4.95 جنيه، وعرض على لبن طعمه كامل الدسم 450 ملي بسعر 4.75 جنيه.

ويقدم خير زمان أيضا عرض على مكرونة الملكة بمختلف أنواعها 400 جرام بسعر 350 جنيه، وعرض على سكر خالتي بهية 1 كيلوغرام بسعر 8.95 جنيه، وعرض على أم علي دريم 140 جرام بسعر 10.95 جنيه، وعرض على بلح الشهد 800 جرام بسعر 21.95 جنيه.

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