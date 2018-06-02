بعد تراجع المخاوف السياسية والإعلان عن بيانات اقتصادية اليورو يصعد لأعلى 1.17 دولار

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بعد تراجع العملة الأوروبية الموحدة اليورو خلال الفترة السابقة عاودت من جديد إلى الارتفاع، وقد بدأت في الارتفاع خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية حيث سجلت أعلى من 1.17 دولار أمريكي بعد تراجع المخاوف السياسية الإيطالية والإسبانية مع تزامن الإعلان عن البيانات اقتصادية في المجال الصناعي بمنطقة اليورو.

وقد ارتفع اليورو بعد تراجع المخاوف السياسية التي تتعلق بالمشاكل السياسية في الدولة الإيطالية إلى جانب الوضع السياسي الراهن في الدولة الإسبانية، وقد أعلن سيرجيو ماتاريلا الرئيس الإيطالي عن موافقة على تشكيل حكومة ائتلافية مرة أخرى تحت قيادة “جوسيب كونتي” بعد أن يتم تغيير وزير الاقتصاد فقط، ومن المتعين أن يؤدي التشكيل الوزاري الإيطالي الجديد اليمين الدستوري اليوم، لتكون بذلك أول حكومة شعبوية في روما.

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كما أعلن البرلماني الإسباني عن نتائج التصويت لصالح سحب الثقة من “ماريانو راخوي” رئيس الوزراء بعد فضيحة فساد كبرى في حزبه، ليتم الإعلان عن تعيين “بيدرو شانشيز” بدلاً منه، وقد أعلن رئيس الوزراء الإسباني الجديد قائلاً “لقد كان شرفاً لي أن أكون رئيسً لحكومة إسبانيا”.

وقد أدى الإعلان عن بيانات اقتصادية حول النشاط الصناعي في منطقة اليورو إلى ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة بعد تراجع القراءة النهائية خلال شهر مايو السابق لعام 2018 لكنه توافق مع التقديرات الاقتصادية.

وقد صعد اليورو أمام العملة الأمريكية الدولار بنسبة 0.1% مسجلاً 1.1705 دولار أمريكي، وقد سجل العملة الأوروبية الموحدة تراجع إلى أدنى مستوى له 1.16 دولار خلال وقت مبكر من تعاملات الأسبوع الحالي مع تفاقم التوترات السياسية الإيطالية والإسبانية إلى جانب موجة البيع القوية في السوق الإيطالي للسندات.

وقد ارتفع اليورو بأكثر من 0.5 في المئة أمام العملة اليابانية اليمن ليصعد اليورو مسجلاً 127.92 ين، وقد استقر اليورو أمام الجنيه الإسترليني عند 0.8790 إسترليني، وقد صعد اليورو بشكل هامشي بنسبة 0.06 في المئة في مقابل الفرنك السويسري مسجلاً 1.1535 فرنك.

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