«النقد الدولي»: مصر لم تتأثر بالأوضاع العالمية.. ولديها احتياطيات وقائية قوية

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أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر ، سوبير لال ، اليوم السبت ، أن مصر تتمتع باحتياطيات وقائية قوية ، من شأنها دعم تزايد صلابة اقتصادها ، ضد الصدمات الخارجية .

وفي تصريحات خاصة ، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، اليوم السبت ، قال سوبير لال ، إن أثر تشديد الأوضاع المالية العالمية ، لا يزال ضعيفا نسبيا على مصر ، في وقت تتأثر فيه كل البلدان ، بما فيها الأسواق الصاعدة .

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وأرجع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر ، سبب عدم تأثر مصر ، إلى نجاح مصر ، في تعديل الأوضاع المالية ، وأيضا ، إلى مستوى الاحتياطيات الدولية الجيد ، التي يتمتع بها البنك المركزي المصري ، وإطار السياسات الذي وضعته الحكومة المصرية ، بما في ذلك السياسات النقدية والمالية العامة الرشيدة ، والحفاظ على سعر الصرف المرن .

وفي نهاية شهر أبريل المنصرم ، أعلن البنك المركزي المصري ، ارتفاع صافي النقد الأجنبي ، حيث بلغ 44.029 مليار دولار ، مقارنة بـ42.611 مليار دولار ، في مارس السابق له .

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ، أكد أيضا ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ، الذي تنفذه مصر حاليا ، ما زال يحقق نتائج ملموسة ، على مستوى استقرار الاقتصاد الكلي ، واكتساب النمو قوة أكبر ، وانخفاض معدل البطالة .

وزاد سوبير لال ، قائلا إن الإصلاحات الجارية في مصر ، تمثل ركيزة مهمة للاستقرار ، وترجح آفاق الاقتصاد ، استمرار تحسن الأساسيات الاقتصادية ، ومن أهمها. زيادة زخم النمو ، وتراجع مستويات التضخم والدين العام ، وانكماش عجز الحساب الجاري .

الجدير بالذكر ، أن بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي ، زارت مصر في شهر مايو المنصرم ، من أجل إجراء المراجعة الثالثة ، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، واختتمت البعثة أعمالها ، بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء ، مع الحكومة المصرية ، ما يتيح لمصر الحصول على ملياري دولار أمريكي ، ليصل إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر ، إلى 8 مليارات دولار ، وذلك ضمن برنامج « تسهيل الصندوق الممدد » ، بقيمة 12 مليار دولار ، على مدار 3 سنوات ، وذلك ، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق .