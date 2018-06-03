الجريدة الرسمية تعلن عن أسعار المياه الجديدة وموعد تطبيقها

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أعلنت الجريدة الرسمية عن أسعار المياه الجديدة قبل أن يتم الإعلان عنها من قبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري.

وقد تضمن القرار التالي “رفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي ابتداءً من يوم الثاني من شهر يونيو” وقد شمل القرار الصادر عن الجريدة الرسمية جدول توضيحي لتعريفة مياه الشرب والصرف الصحي الجديد على أن يتم تطبيق التعريفة الجديدة على فواتير استهلاك مياه شهر مايو لعام 2018.

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موعد تطبيق التعريفة الجديدة للمياه

ومن المتعين أن يتم تطبيق التعريفة الجديدة لمياه الشرب والصرف الصحي اعتباراً من شهر يونيو على فاتورة شهر مايو لعام 2018، على حسب عدد من الشرائح المقسمة، وسوف يتم حساب استهلاك المياه المنزلي من واحد إلى عشر متر مكعب، على أن تكون قيمة التعريفة 0.65 جنيه لكل متر مكعب.

شرائح استهلاك المياه

وتضمنت الجريدة عرض الشرائح التالية لاستهلاك المياه “الشريحة الثانية من 11 إلى عشرين متر مكعب، حددت التعريفة لها 1.60 جنيه لكل متر مكعب، وكما وصلت الشريحة الثالثة من واحد وعشرين إلى ثلاثين متر مكعب بسعر 2.25 جنيه لكل متر مكعب”.

وهناك أيضا شريحة رابعة من واحد وثلاثين إلى أربعين متر مكعب بتعريفة 2.27 جنيه لكل متر مكعب، والشريحة الخامسة وهي لأكثر من أربعين متر مكعب بسعر المتر المكعب الواحد 3.15 جنيه.

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