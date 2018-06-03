ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة اليوم الأحد 3 يونيو 2018

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، اليوم الأحد ، في منتصف تعاملات جلسة بداية الأسبوع ، وذلك تحت تأثير عمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب ، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع .

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مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 1.29% ، أما مؤشر « إكس 50 » ، فصعد هو الآخر ، بنسبة 0.88% ، بينما قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.05% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع هو الآخر ، بنسبة 0.45% ، وكذلك مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقًا ، بنسبة 0.65% ، بينما صعد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.08% .