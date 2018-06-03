ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة بنسبة 8.9 مليار جنيه في ختام التعاملات

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد ، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب ، بينما ارتفع رأس المال السوقي ، بقيمة 8.9 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 939.286 مليار جنيه .

« 129 مليون ورقة مالية » ، كان حجم التداول في البورصة المصرية ، وذلك بقيمة 668 مليون جنيه ، من خلال تنفيذ 13 ألف عملية ، أما تعاملات المصريين ، فسجلت نسبة 50.59% ، من إجمالي تعاملات السوق .

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واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 33.64% ، بينما استحوذ العرب ، على نسبة 15.78% ، خلال جلسة تداول اليوم ، أما المؤسسات ، فاستحوذت على 52.27% من المعاملات في البورصة ، وكانت باقي المعاملات ، من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 42.72% .

تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية ، مالت للبيع ، وذلك بقيمة بلغت 502 ألف جنيه ، و 70.3 مليون جنيه على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد ، المصريين والعرب والأجانب ، والمؤسسات المصرية ، إلى الشراء ، وذلك بقيمة 9.3 مليون جنيه ، و 4.8 مليون جنيه ، و 2.2 مليون جنيه ، و 54.5 مليون جنيه ، وذلك على التوالي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 1.59% ، ليغلق عند مستوى 16675 نقطة ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، وذلك بنسبة 0.88% ، ليغلق عند مستوى 2844 نقطة ، بينما قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.23% ، ليغلق عند مستوى 16871 نقطة .

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 0.25% ، ليغلق عند مستوى 844 نقطة ، كما ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.77% ، ليغلق عند مستوى 2154 نقطة ، بينما زاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.08% ، ليصل إلى مستوى 461 نقطة .

أسهم 74 شركة مقيدة في البورصة ، ارتفعت في ختام التعاملات ، بينما هوت أسهم 32 شركة ، ولم تتغير مستويات 54 شركة ، وظلت كما هي ثابتة .