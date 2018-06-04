وزيرة التضامن تدعو البرلمان للموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15%

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قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، أن الدولة تحرص بشكل كبير على رعاية أصحاب المعاشات، وطالبت مجلس النواب بالموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15% زيادة بحد أدنى 125 جنيها، ليزيد إجمالي الحد الأدنى لقيمة المعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيها، وأوضحت أن هذه الزيادة تتحملها الخزانة العامة للدولة بقيمة قدرها 23 مليارا و500 مليون جنيه.

وأشارت الوزيرة خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب نتقدم لمجلس النواب بمشروع زيادة الحد الأدنى للمعاشات من 500 إلي 750 جنيها، وهو ما يهدف إلى رفع المعوقات الاجتماعية عن كاهل الفقراء .

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وأضافت الوزيرة إنه بموجب هذه الزيادة التى تم اقتراحها والحد الأدنى الجديد المقترح، سيستفيد ما يقرب من 3 مليون مواطن بزيادة قيمتها 23% من قيمة معاشاتهم، كما سيستفيد ما يقرب من 4 ملايين مواطن بمقدار الزيادة التي تقدر بنحو 15%، وتابعت أن لدينا 7 ملايين و300 ألف ملف للمستفيدين بالمعاشات، بإجمالي يقارب 9 ملايين مستفيد .

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