تراجع مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 4 يونيو 2018

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شهدت جلسة منتصف تعاملات اليوم الإثنين ، في البورصة المصرية ، تراجع المؤشرات كافة ، وذلك بعد ضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب ، أما تعاملات المصريين والعرب ، فمالت للشراء .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.02% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » بنسبة 0.20% ، وانخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.48% .

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مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، تراجع بنسبة 0.27% ، كما تراجع مؤشر ، « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقًا ، وذلك بنسبة 0.19% ، بينما ارتفع مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.26% .