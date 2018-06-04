شعبة السيارات: فرض رسوم على السيارات الفارهة من أجل مساندة الدولة

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أعلن رئيس شعبة السيارات في الغرفة التجارية بالقاهرة عفت عبدالعاطي عن فرض رسوم جمركية على السيارات بصورة فعلية، فهناك رسوم تطبق على السيارات التي تبلغ قوتها أقل من ألف وستمائة سي سي تصل الرسوم إلى أربعين في المئة، أما السيارات الأكثر من ألف وستمائة سي سي تصل نسبة الرسوم المفروضة عليها مائة وخمسين في المئة.

وأشار رئيس شعبة السيارات قائلاً “إن الدولة تمر بمرحلة انتقالية، وعليها التزامات يجب أن تفي بها، لذا فإن جميع أبنائها يجب أن يساهموا في دعم دولتهم، وبالتأكيد فإن من يمتلك سيارة بالملايين لا يعارض دفع نسبة إضافة من الرسوم.

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وأوضح أن “الدولار الجمركي” يساوي ستة عشر دولار بالرغم من أن الدولار يقدر بثمانية عشر جنيه مصري، وهذا يدل على دعم الدولة، وأضاف قائلاً “يجب أن يدعم جميع المصريين مساندة الدولة للنهوض مرة أخرى”.

ويجدر هنا الإشارة أن وزير المالية عمرو الجارحي قد أعلن أنه سوف يتم العمل على زيادة إيرادات الدولة المصرية من خلال بعض البنود التي لا تمس الطبقات الفقيرة أو الطبقات محدودة الدخل.

وأضاف الوزير لتحقيق ذلك سوف يتم فرص رسوم على “ترخيص الأسلحة النارية، وطلب الحصول على الجنسية”، وأكد أنه في حالة فرض رسوم إضافية جديدة على أصحاب السيارات سوف تتم على أصحاب السيارات التي تتعدى ألف وستمائة سي سي والتي يفوق سعرها مليون جنيه مصري.

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