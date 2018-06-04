زيادات جديدة في رواتب الموظفين ومعاشات «التضامن» والمدنيين والعسكريين (تقرير)

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قال رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، اليوم الإثنين ، إن البرلمان انتزع من الحكومة ، قرار زيادة المعاشات ، ورفع الحد الأدنى للزيادة السنوية ، التي سوف تطبق بداية من أول يوليو 2018 ، إلى 150 جنيها ، وذلك بدلا من 125 جنيها .

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، التي عقدت اليوم الإثنين ، أكد الدكتور علي عبد العال ، أن الزيادة التي تم إقرارها ، أصبحت جزءا من الموازنة العامة للدولة .

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ووجه رئيس مجلس النواب ، الشكر للحكومة ، على الزيادة ، التي انتزعها البرلمان اليوم الإثنين ، لصالح أصحاب المعاشات .

وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتورة غادة والي ، أعلنت في وقت سابق ، موافقة الحكومة على رفع الحد الأدنى للزيادة السنوية للمعاشات ، التي سوف تطبق بداية من أول يوليو 2018 ، إلى 150 جنيها بدلا من 125 جنيها ، ونصت على ذلك ، في مشروع قانون زيادة المعاشات ، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب ، والذي ناقشته لجنة القوى العاملة ، في اجتماعها .

وكان مجلس النواب ، وافق اليوم الإثنين ، بشكل نهائي ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة ، بشأن زيادة المعاشات ، وذلك بنسبة 15 % ، اعتبارا من بداية شهر يوليو المقبل ، وبحد أدنى 150 جنيها .

وكذلك ، وافق مجلس النواب ، بشكل نهائي أيضا ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بزيادة المعاشات العسكرية ، وذلك بنسبة 15 % ، اعتبارا من الأول من شهر يوليو 2018 ، وذلك بحد أدنى للزيادة 150 جنيها شهريا .

واليوم الإثنين ، أعلنت الحكومة المصرية ، موافقتها على طلب رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، بتخصيص 4 مليارات جنيه إضافية ، لصالح زيادة مرتبات العاملين في الدولة ، من أجل إضافتها للعلاوة الاستثنائية ، التي سوف يتم منحها للموظفين ، عن العام المالي 2018 / 2019 .

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وأعلنت الحكومة ، موافقتها على مقترح « النواب » ، خلال الجلسة العامة الصباحية ، المنعقدة اليوم الإثنين ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، وذلك بعد تأكيد الدكتور عمرو الجارحي ، وزير المالية ، أن مشروعات قوانين العلاوات ، الذي قدمته الحكومة ، يتضمن منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وغير المخاطبين به ، اعتبارا من أول يوليو في العام 2018 ، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة .

والعلاوات التي اقترحتها الحكومة في مشروعها : « 160 جنيها » شهريا ، للدرجات المالية الرابعة فما دونها ، و« 150 جنيها » شهريا ، للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة ، و« 140جنيها » للدرجات المالية ، مدير عام فما فوقها ، أو ما يعادل كل منها ، وفى تاريخ التعيين ، بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وتعد العلاوة الاستثنائية ، جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي ، لكل منهم ، وتضم إليه ، تعتبارا من أول يوليو ، في العام 2018 .

رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، قال في كلمة له ، خلال الجلسة العامة ، المخصصة لمناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة ، إن مجلس النواب ، متمسك برفع نسبة الزيادات ، التي وضعتها الحكومة ، للمرتبات والمعاشات .

وخلال كلمته في الجلسة العامة ، طالب رئيس مجلس النواب ، وزير المالية ، برفع قيمة الرواتب ، للفئات المختلفة 40 جنيها ، وزاد : « يجب أن يقف المجلس ، إلى جوار المواطن قدر الإمكان ، لذا أطالب بزيادة المرتبات والمعاشات ، واقترح أن تكون الزيادة 40 جنيها ، لكل فئة من الفئات » .

بدوره ، أجاب وزير المالية ، على طلب رئيس مجلس النواب ، قائلا : « تتكلف الدولة مليار جنيه ، لكل 10 جنيهات زيادة ، وهذا يعني ، أن الزيادة سوف تكون 3.5 لـ4 مليارات جنيه ، لكني لن أستطيع رد طلب من البرلمان ، من الممكن أن ننفذ اعتمادا إضافيا ، أو ننقل من أبواب الموازنة خلال العام » .

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وتابع الدكتور عمرو الجارحي ، مخاطبا الدكتور علي عبد العال : « أطلب وعد منكم ، بمنحي الحق في التعامل في الاعتمادات الداخلية » ، وهو ما أجاب عليه رئيس مجلس النواب ، قائلا إن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، أعلنت موافقتها على طلب وزير المالية .

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتورة غادة والي ، اليوم الإثنين ، زيادة الحد الأدنى للمعاشات ، وذلك بنسبة 50% ، من 500 جنيه شهريا ، حتى 750 جنيه شهريا ، إضافة إلى زيادة المعاش ، بنسبة 23% لـ3 ملايين صاحب معاش ، ونسبتهم 43% من أصحاب المعاشات ، بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد ، بنسبة 15% ، وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش .

مقترح وزارة التضامن الاجتماعي ، بشأن زيادة المعاشات ، تضمن أن يكون الحد الأدنى للزيادة ، بقيمة 150 جنيها ، وحد أقصى ، بقيمة 626 جنيها ، على أن تحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل ، وما أضيف إليه من زيادات ، حتى يوم 30 يونيو من العام 2018 ، حيث بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ، 9.5 مليون صاحب معاش .

الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، أكدت أن الوزارة ، انتهت من مسودة قانون التأمينات الموحد ، وأرسلته بدورها إلى وزارة المالية ، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء .

وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، عرضت في وقت سابق ، سيناريوهات عدة على وزارة المالية ، ثم استقرت على هذا المقترح ، في ضوء الموارد المتاحة ، بحيث لا تتحمل صناديق المعاشات الزيادات .

وتضمنت مقترح وزارة التضامن ، بشأن تلمشروع المقدم ، تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ، رقم 10 لسنة 2018 ، وذلك من أجل مد الاستفادة بأحكام المادة 25 منه ، للمستحقين للمعاش من ذوي الإعاقة ، والمنتفعين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 .

يذكر أنه في نهاية العام المالي 2017 / 2018 ، بلغت المعاشات المدنية المقدمة من صندوقي المعاشات ، 157 مليار جنيه ، أما تكلفة الزيادة الجديدة ، التي سوف تطبق ، اعتبارا من 1 يوليو من العام 2018 ، والتي تتحملها الخزانة العامة ، تبلغ 23.4 مليار جنيه .