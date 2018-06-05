مصدر بالكهرباء يعلن موعد تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة على جميع الشرائح

Advertisements

أسعار الكهرباء الجديدة، أعلنت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء المصرية بأنه سوف يتم تطبيق اسعار الكهرباء الجديدة على جميع “شرائح استهلاك الطاقة الكهربائية” بدون أي استثناءات في هذا الشأن، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تلك الزيادة بطريقة رسمية خلال شهر يوليو القادم لعام 2018.

أسعار الكهرباء الجديدة

وقد أعلنت مصادر صحيفة أنه قد تم عقد اجتماع من قبل “جهاز تنظيم مرفق الكهرباء” من أجل تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة على شرائح محدودي الاستهلاك الكهربائي بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 25%.

Advertisements

ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء المصري من خلال دراسة مقترحات الزيادة الجديدة المقرر إدراجها على شرائح الكهرباء في نهاية شهر يونيو الحالي 2018 من أجل الاتفاق على نسب الزيادة النهائية إلى شرائح الاستهلاك الكهربائي ليتم إعلان أسعار الكهرباء الجديدة بشكل رسمي خلال شهر يوليو.

ويجدر هنا الإشارة أن وزارة المالية المصرية قد أعلنت عن خفض الدعم المخصص لشرائح الاستهلاك الكهربائي في العام المالي الجديد إلى ستة مليار جنيه مقارنة بثلاثين مليار جنيه في العام المالي الحالي.

أقرا المزيد بعد زيادة أسعار المياه.. طرح «قطع خاصة» لترشيد الاستهلاك قريبًا.