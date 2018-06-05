بعد ساعة من التداول.. تراجع رأس المال السوقي للبورصة بقيمة 20.6 مليار جنيه

منذ 22 دقيقة أخبار الاقتصاد
بعد ساعة من التداول.. تراجع رأس المال السوقي للبورصة بقيمة 20.6 مليار جنيه
البورصة المصرية

بعد ساعة واحدة فقط ، من بدء جلسة التداول ، في البورصة المصرية ، اليوم الثلاثاء ، تراجع رأس المال السوقي للبورصة ، وذلك بقيمة 20.6 مليار جنيه ، ليصل إلى مستوى 907.078 مليار جنيه ، وسط تراجع جماعي لمؤشرات البورصة ، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب ، بينما مالت تعاملات الأجانب ، نحو الشراء .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 3.49% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، وذلك بنسبة 2.73% ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فانخفض هو الآخر ، بنسبة 3.47% .

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 1.59% ، بينما تراجع أيضا ، مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 2.09% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فهبط هو الآخر ، بنسبة 0.12% .