بعد ساعة من التداول.. تراجع رأس المال السوقي للبورصة بقيمة 20.6 مليار جنيه

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بعد ساعة واحدة فقط ، من بدء جلسة التداول ، في البورصة المصرية ، اليوم الثلاثاء ، تراجع رأس المال السوقي للبورصة ، وذلك بقيمة 20.6 مليار جنيه ، ليصل إلى مستوى 907.078 مليار جنيه ، وسط تراجع جماعي لمؤشرات البورصة ، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب ، بينما مالت تعاملات الأجانب ، نحو الشراء .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 3.49% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، وذلك بنسبة 2.73% ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فانخفض هو الآخر ، بنسبة 3.47% .

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وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 1.59% ، بينما تراجع أيضا ، مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 2.09% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فهبط هو الآخر ، بنسبة 0.12% .