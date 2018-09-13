تحديث بيانات بطاقة التموين واضافة المواليد الجدد 2018

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اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين، حيث شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على سرعة العمل على تحديث بطاقة التموين خلال الفترة السابقة والعمل على إضافة المواليد الجدد إلى جانب العمل على سرعة حذف الأشخاص الذين قد انفصلوا عن أسرهم سواء بالوفاة أو الزواج سعياً من الحكومة المصرية إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه.

وتهدف الحكومة المصرية من منظومة الدعم السلعي دعم المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال تطبيق منظومة الدعم من خلال توفير منتجات وسلع بأسعار مدعمة بطريقة جزئية وتوفير الخبز بأسعار أقل من أسعارها الحقيقة كل هذا من أجل دعم المواطن المصري.

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فئات مستحقة استخراج بطاقات التموين فوراً

قد أعلنت الوزارة عن حالات يحق لها استخراج بطاقات الدعم السلعي فوراً وهي المطلقات والأرامل، ومستحقي المعاش التابعين إلى “وزارة التضامن الاجتماعي، وبرنامج التكافل الاجتماعي”، والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، والعمالة المؤقتة والموسمية في الزراعة والباعة الجائلين والحرفيين، وذات الأعمال الحرة، والعاطلين عن العمل.

تجديد بطاقات التموين وطرق الاستعلام عنها

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة إمكانية الاستعلام عن بطاقة التموين وموعد تجديدها، والاستعلام عنها إذا كانت تالفة أم لا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التموين.

وبعد الدخول على الرابط السابق سوف يطلب من المواطن ملء البيانات ومنها “الرقم القومي، والمحافظة التابع لها الشخص، الإدارة التموينية، مكتب التموين، الاسم، رقم البطاقة” وبعد كتابة جميع البيانات بطريقة صحيحة يتم الضغط على استعلام ليتم الإعلان عن إذا كانت بطاقة الدعم السلعي سارية أم لا.

حالة واحدة يتم فيها حذف بطاقات التموين

فقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عدد من الحالات التي يتم فيها حذف بطاقة الدعم السلعي، وهم الأشخاص الذين لم يقوموا بصرف الدعم السلعي لمدة ستة أشهر متواصلة، وفي هذه الحالة يجب أن يتم التوجه إلى مكتب التموين من أجل استرجاع البطاقة.

إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين 2018

ينشر موقع مصر 356 طريقة إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين عبر الإنترنت بعد إعلان رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن فتح باب تسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين خلال ثلاثة أشهر تبدأ من شهر يوليو الجاري لعام 2018.

وقد أعلنت وزارة التموين من خلال بيان صحفي صادر عنها بأنها تسعى إلى إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين من أجل العمل على اكتمال منظومة الدعم ووصوله إلى مستحقيه بشكل كامل، وقد قامت بفتح الباب خلال العام الجاري 2018 بعد الانتهاء من العمل على تحديث بطاقة التموين وحذف الفئات الغير مستحقة لذلك.

طريقة تحديث بطاقة التموين واضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية

وقد حددت وزارة التموين والدعم السلعي طريقتان لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين تبعاً إلى “وزارة الداخلية”، ومنظومة الدعم الخاص بالوزارة، فالطريقة الأولى هي عن طريق تحديث بطاقة التموين عن طريق موقع “دعم مصر”. وستجد الشرح بالصور من هنا .

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والطريقة الثانية من خلال التوجه إلى مكتب التموين التابع له المواطن ليتم إضافة المواليد الجدد على بطاقات الدعم السلعي.

وقد أهابت وزارة التموين على جموع المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية في محلات البقالة أو في المخابز المقدم للدعم حتى لا يتم التلاعب بها دون علم صاحب بطاقة الدعم.

موقع إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2018

وقد أعلنت الوزارة عن إمكانية إضافة المواليد الجدد وذلك عن طريق الدخول إلى موقع وزارة التموين الخاص باضافة المواليد الجدد من هنا، ليتم بعدها طلب “اختيار المحافظة، والإدارة التموينية التابع لها الموطن، وتحديد مكتب التموين، واسم مقدم السلعة التموينية، والمكان الذي يتم من خلاله صرف المقررات التموينية”.

وفي حالة عدم معرفة اسم “مقدم السلعة التموينية” يمكن الاستعلام عنه من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم التالي “19765” من أجل معرفة اسم مقدم السلعة أو اسم المكتب، وبعد ملء جميع البيانات السابقة بطريقة صحيحة يتم الضغط على استكمال التسجيل ليتم إضافة المواليد الجدد.

بالصور.. خطوات تحديث بطاقة التموين وإضافة المواليد الجدد .