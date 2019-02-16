تحديث بطاقة التموين 2019: التظلمات واضافة المواليد على بطاقة التموين 2019 موقع وزارة التموين

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تحديث بطاقات التموين 2019 وإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من موقع وزارة التموين، حيث ناشدت وزارة التموين برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، المواطنين بسرعة تحديث بطاقة التموين وإضافة المواليد الجدد، وحذف الأشخاص الذين انفصلوا عن أسرهم سواء بالوفاة أو الزواج ، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والعمل على إضافة المواليد الجدد إلى جانب العمل على سرعة حذف الأشخاص الذين قد انفصلوا عن أسرهم سواء بالوفاة أو الزواج سعياً من الحكومة المصرية وخاصة وزارة التموين إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه.

انتهت عملية إضافة المواليد يوم 31 أكتوبر المنصرم ، حيث تبين وجود 1.5 مليون بطاقة غير مؤهلة لإضافة المواليد لحاجتها لتحديث بطاقة التموين ، وحذرت الوزارة أصحاب البطاقات غير المحدثة من إيقافها.

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موقع «مصر 365» ينشر طريقة إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين عبر الإنترنت ، بعد إعلان حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، فتح باب تسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين ، وتحديث بطاقات التموين 2019 ، وحذف الفئات غير المستحقة.

وزارة التموين أوضحت طريقة إضافة المواليد الجدد وتحديث بطاقات التموين 2019 ، عن طريق الدخول لموقع الوزارة الخاص بإضافة المواليد الجدد من هنا ، ثم اختيار المحافظة والإدارة التموينية التابع لها المواطن، وتحديد مكتب التموين واسم مقدم السلعة التموينية، ومكان صرف المقررات التموينية ، وحال عدم معرفة اسم «مقدم السلعة التموينية» يمكن الاتصال بالخط الساخن على رقم 19765 لمعرفة اسمه ، وبعد ملء البيانات يتم الضغط على استكمال التسجيل لإضافة المواليد الجدد.

متى يتم إيقاف بطاقة التموين؟

وزير التموين قال إن البطاقات التي بها أخطاء في البيانات سيتم إيقافها في اليوم التالي لإيقاف عملية تحديث بطاقات التموين 2019.

خطوات تقديم التظلمات على بطاقات التموين بعد نهاية فترة إضافة المواليد أعلنت الوزارة عن بدأ تلقي طلبات التظلمات على حذف أشخاص من البطاقات التموينية أو إلغاء البطاقات التموينية التي تأخر أصحابها عن تصحيح الأخطاء الواردة بها، وتم بدء التظلمات يوم 10 نوفمبر 2018، يمكنك تقديم التظلمات على بطاقات التموين بهذه الخطوات.

قم بالذهاب إلى مكتب التموين التابع لصاحب التظلم.

قم بملء نموذج الاستمارة الخاصة بالتظلم وستجدها موجودة بجميع مكاتب التموين بجميع المحافظات.

قم بكتابة الأشخاص المستحقين من الدعم السلعي على بطاقة التموينية، ويجب كتابة الرقم القومي لكل مستفيد ويجب ترك رقم هاتف محمول لسهولة التواصل.

بعد ملء الاستمارة تأكد من صحة جميع البيانات وقم بتسليمها لمكتب التموين واستلم إيصال تأكيد الاستلام.

يتم تفريغ البيانات من مكتب التموين وإرسالها للمراجعة في مركز معلومات الإنتاج الحربي.

يتم تحويل الطلب إلى هيئة الرقابة الإدارية للمراجعة.

في حال كان صاحب التظلم على حق يتم رفع البيانات المسجلة بالاستمارة إلى قاعدة البيانات ويصبح صاحب التظلم مستق للدعم مباشرةً.

ماذا أفعل حال إيقاف البطاقة التموينية

مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو مدكور ، قال إنه في حال إيقاف البطاقة التموينية ، لا يحق لصاحبها استخراج بدل تالف أو بدل فاقد ، لكن يحق له استخراج بطاقة تموينية جديدة بمعايير تحددها الوزارة.

فئات تستحق استخراج بطاقات التموين فورا

المطلقات والأرامل ومستحقي المعاش التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، وبرنامج التكافل الاجتماعي والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، والعمالة المؤقتة والموسمية في الزراعة والباعة الجائلين والحرفيين، وذات الأعمال الحرة، والعاطلين عن العمل، يحق لهم استخراج بطاقات تموين 2019.

تحديث بطاقات التموين 2019 وطرق الاستعلام عنها

أتاحت الوزارة الاستعلام عن بطاقة التموين وموعد تجديدها، والاستعلام عنها إن كانت تالفة أم لا ، من الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التموين.

بعد الدخول للرابط السابق يملأ المواطن بيانات «الرقم القومي والمحافظة التابع لها والإدارة التموينية ومكتب التموين والاسم ورقم البطاقة» ، ثم الضغط على استعلام للتأكد من صلاحية بطاقة التموين.

حالة واحدة تحذف فيها بطاقات التموين

إذا توقف صاحب البطاقة عن صرف السلع لمدة 6 أشهر متواصلة يتم إيقافها ، وفي هذه الحالة يجب التوجه لمكتب التموين لاسترجاع البطاقة.

محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة ، أعلن توفير سلع يناير لأصحاب البطاقات التموينية في محافظات الوجه القبلي، ﻭصرفها لهم اعتبارًا من أول الشهر المقبل، وتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ، بينما أعلنت الوزارة الانتهاء من صرف سلع ديسمبر لبقالي التموين ، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية.

بعد انتهاء مهلة تجديد تحديث بيانات بطاقة التموين 2019 والاستعلام عن عدد الأفراد ، أعلنت الوزارة بداية تقديم التظلمات على حذف وإلغاء البطاقات التموينية ، وتوقف العمل بالبطاقات التي لم يتم تحديث بياناتها.

وتهدف الحكومة المصرية من منظومة الدعم السلعي دعم المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال تطبيق منظومة الدعم من خلال توفير منتجات وسلع بأسعار مدعمة بطريقة جزئية وتوفير الخبز بأسعار أقل من أسعارها الحقيقة كل هذا من أجل دعم المواطن المصري.

طريقة تحديث بطاقة التموين: إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية

وقد حددت وزارة التموين والدعم السلعي طريقتان لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين تبعاً إلى “وزارة الداخلية”، ومنظومة الدعم الخاص بالوزارة، فالطريقة الأولى هي عن طريق تحديث بطاقة التموين عن طريق موقع “دعم مصر”.

وزارة التموين حددت طريقتين لإضافة المواليد ، الأولى عن طريق تحديث بطاقة التموين من موقع «دعم مصر». الشرح بالصور من هنا .

الطريقة الثانية لإضافة المواليد على بطاقات التموين وتحديث بطاقات التموين 2019 ، تتم عبر مكتب التموين التابع له المواطن ، وكذلك ناشدت الوزارة المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية في محلات البقالة أو المخابز ، منعا للتلاعب بها دون علم صاحبها.

آخر موعد لتحديث بطاقة التموين

بدأت عملية إضافة المواليد على البطاقة التموينية من أول أغسطس الماضي حتى 7 نوفمبر الماضي، بعد أن كان الموعد النهائي لتحديث بطاقات التموين 31 أكتوبر، وذلك نظرًا لوجود 1.5 مليون بطاقة غير مؤهلة لإضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية لاحتياجها لتحديث، محذرة أن البطاقات سيتم إيقافها في حالة عدم تحديثها دون الرجوع لأصحابها.

إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين 2019

أعلنت وزارة التموين من خلال بيان صحفي صادر عنها بأنها تسعى بموقع دعم مصر تنزيل مواليد الجدد إلى بطاقات التموين من أجل العمل على اكتمال منظومة الدعم ووصوله إلى مستحقيه بشكل كامل، وقد قامت بفتح الباب خلال العام الجاري 2018 بعد الانتهاء من العمل على تحديث بطاقة التموين وحذف الفئات الغير مستحقة لذلك.

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والطريقة الثانية من خلال التوجه إلى مكتب التموين التابع له المواطن ليتم إضافة المواليد الجدد على بطاقات الدعم السلعي.

وقد أهابت وزارة التموين على جموع المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية في محلات البقالة أو في المخابز المقدم للدعم حتى لا يتم التلاعب بها دون علم صاحب بطاقة الدعم.

موقع إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2019

بالصور.. خطوات تحديث بطاقة التموين وإضافة المواليد الجدد .

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وقد أعلنت الوزارة عن إمكانية اضافة المواليد على بطاقة التموين وذلك عن طريق الدخول إلى موقع دعم مصر لإضافة المواليد 2019 الجدد من هنا، ليتم بعدها طلب “اختيار المحافظة، والإدارة التموينية التابع لها الموطن، وتحديد مكتب التموين، واسم مقدم السلعة التموينية، والمكان الذي يتم من خلاله صرف المقررات التموينية”.

وفي حالة عدم معرفة اسم “مقدم السلعة التموينية” يمكن الاستعلام عنه من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم التالي “19765” من أجل معرفة اسم مقدم السلعة أو اسم المكتب، وبعد ملء جميع البيانات السابقة بطريقة صحيحة يتم الضغط على استكمال التسجيل ليتم اضافة المواليد لبطاقة التموين 2019.

تجديد بطاقات التموين وطرق الاستعلام عنها

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة إمكانية الاستعلام عن بطاقة التموين وموعد تجديدها، والاستعلام عنها إذا كانت تالفة أم لا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التموين.

وبعد الدخول على الرابط السابق سوف يطلب من المواطن ملء البيانات ومنها “الرقم القومي، والمحافظة التابع لها الشخص، الإدارة التموينية، مكتب التموين، الاسم، رقم البطاقة” وبعد كتابة جميع البيانات بطريقة صحيحة يتم الضغط على استعلام ليتم الإعلان عن إذا كانت بطاقة الدعم السلعي سارية أم لا.

حالة واحدة يتم فيها حذف بطاقات التموين

فقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عدد من الحالات التي يتم فيها حذف بطاقة الدعم السلعي، وهم الأشخاص الذين لم يقوموا بصرف الدعم السلعي لمدة ستة أشهر متواصلة، وفي هذه الحالة يجب أن يتم التوجه إلى مكتب التموين من أجل استرجاع البطاقة.

متى يتم إيقاف بطاقة التموين الخاصة بي: تحديث بطاقة التموين 2019

أكد وزير التموين، دكتور علي المصيلحي، أن البطاقات التي تحتوي على أخطاء بالبيانات سيتم إيقافها في اليوم التالي لإيقاف عملية التحديث.

ماذا أفعل إذا تم إيقاف البطاقة التموينية الخاصة بي: تحديث بيانات بطاقة التموين 2019

أوضح مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو مدكور، أنه في حال إيقاف البطاقة التموينية لا يحق لصاحبها استخراج بدل تالف أو بدل فاقد للبطاقة التموينية، لكن يحق له استخراج بطاقة تموينية جديدة بالمعايير التي تحددها وزارة التموين.

فئات مستحقة استخراج بطاقات التموين فوراً

قد أعلنت الوزارة عن حالات يحق لها استخراج بطاقات الدعم السلعي فوراً وهي المطلقات والأرامل، ومستحقي المعاش التابعين إلى “وزارة التضامن الاجتماعي، وبرنامج التكافل الاجتماعي”، والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، والعمالة المؤقتة والموسمية في الزراعة والباعة الجائلين والحرفيين، وذات الأعمال الحرة، والعاطلين عن العمل.