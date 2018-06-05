البورصة تقلص خسائرها في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 5 يونيو 2018

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نجحت البورصة المصرية ، في تقليص الخسائر التي منيت بها ، بعد مرور ساعة واحدة فقط ، من جلسة تداول اليوم الثلاثاء ، وذلك في منتصف تعاملات الجلسة ، وسط استمرار الضغوط البيعية من المتعاملين المصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب ، نحو الشراء .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 2.94% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 2.50% ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فهبط هو الآخر ، بنسبة 2.76% .

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وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 1.68% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 1.99% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فهبط أيضا بنسبة 0.12% .

رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات في شركة « بايونيرز » لتداول الأوراق المالية ، محمد جاب الله ، قال إن التراجع الجماعي الذي شهدته البورصة المصرية ، في مؤشراتها ، صباح اليوم الثلاثاء ، لا مبرر له ، سوى أنه استباق لأي قرارات حكومية ، خاصة بالموازنة العامة الجديدة ، فضلا عن إعادة ظبط نسب سهمي « جلوبال تيليكوم » و«السويدي إليكتريك » ، في المحافظ ، نظرا لخروج السهم الأول من الثلاثة الكبار ، في المؤشر ، ودخول « السويدي » بدلا منه .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الثلاثاء ، توقع محمد جاب الله ، انتهاء تراجع البورصة المصرية ، بنسبة 90% ، على أن تتحرك البورصة عرضيا ، ما بين مستويات 1600 نقطة ، وحتى 15 ألفا و600 نقطة .

وكانت البورصة المصرية ، شهدت بعد ساعة واحدة فقط ، من بدء جلسة التداول ، اليوم الثلاثاء ، تراجع رأس المال السوقي للبورصة ، وذلك بقيمة 20.6 مليار جنيه ، ليصل إلى مستوى 907.078 مليار جنيه ، وسط تراجع جماعي لمؤشرات البورصة ، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب ، بينما مالت تعاملات الأجانب ، نحو الشراء .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 3.49% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، وذلك بنسبة 2.73% ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فانخفض هو الآخر ، بنسبة 3.47% .

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 1.59% ، بينما تراجع أيضا ، مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 2.09% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فهبط هو الآخر ، بنسبة 0.12%