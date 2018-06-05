يوم حزين في البورصة.. تراجع جماعي للمؤشرات وخسارة 15.5 مليار جنبه

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية ، بشكل جماعي ، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، مدفوعة بتراجع جماعي لمؤشرات البورصة كافة ، وضغوط بيعية من المتعاملين المصريين « أفراد » ، بينما تراجع رأس المال السوقي ، بقيمة 15.5 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 912 مليارا و127 مليون جنيه .

حجم التداول بلغ 158 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 817 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 20 ألف عملية ، كما سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 66.4% من إجمالي تعاملات السوق .

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واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 25.16% من إجمالي التعاملات ، بينما استحوذ العرب ، على 8.44% خلال جلسة تداول اليوم ، أما المؤسسات ، فاستحوذت هي الأخرى ، على 58.86% من المعاملات في البورصة ، وكانت باقي المعاملات ، من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 41.13% .

صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 49.5 مليون جنيه ، ‘ 6.6 مليون جنيه ، على التوالي ، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد ، العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية ، إلى الشراء ، وذلك بقيمة 6.5 مليون جنيه ، 1.9 مليون جنيه ، 13.7 مليون جنيه ، و34 مليون جنيه ، وذلك على التوالي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 2.33% ، وأغلق عند مستوى 16022 نقطة ، بينما هبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 2.20% ليغلق عند مستوى 2735 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 20” بنسبة 2.40% ليغلق عند مستوى 16051 نقطة ، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس » ، وتراجعت أسهم 14 شركة مقيدة في البورصةر في ختام التعاملات ، بينما هوت 134 شركة ، ولم تتغير مستويات 26 شركة .

وكانت البورصة المصرية ، نجحت في تقليص الخسائر التي منيت بها ، بعد مرور ساعة واحدة فقط ، من جلسة تداول اليوم الثلاثاء ، وذلك في منتصف تعاملات الجلسة ، وسط استمرار الضغوط البيعية من المتعاملين المصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب ، نحو الشراء .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 2.94% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 2.50% ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فهبط هو الآخر ، بنسبة 2.76% .

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 1.68% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 1.99% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فهبط أيضا بنسبة 0.12% .