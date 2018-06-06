زيادات جديدة على رسوم تراخيص السيارات تصل نسبتها إلى 1400%

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أعلن البرلمان المصري تحت رئاسة الدكتور أحمد عبدالعال خلال جلسة اليوم، عن الموافقة بشكل نهائي على تقرير “لجنة الخطة والموازنة” الخاص بمشروع قانون الحكومة المصرية والذي ينص على تعديل بعض أحكام القانون رقم مائة وسبعة وأربعين لعام 1984.

رسوم تراخيص السيارات

وقد قررت لجنة الخطة والموازنة خفض نسبة رسوم تراخيص السيارات المقترحة من قبل الحكومة المصرية والمخصصة للسيارات الجديدة لتصبح الرسوم بقيمة 0.25% من قيمة السيارة التي لا تزيد سعتها اللترية لمحركها على ألف وثلاثمائة وثلاثين سي سي، بدلاً من 1.5%.

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كما جاء في مشروع قانون الحكومة أيضا أن تكون بواقع 1% من ثمن السيارة والتي لا تزيد سعة محركها على 1330 سي سي، ولا تتجاوز 1630 سي سي ، وتكون قيمة الضرائب بنسبة 1.75% من ثمن السيارة التي تزيد سعة المحركة على 1630 سي سي ولا تتجاوز سعة الموتور 2030 سي سي، ورسوم 2.5% من ثمن السيارة على السيارات التي تزيد سعة محركها عن 2030 سي سي.

كما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية أن يتم احتساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستورة على أساس “قيمة السيارة” للأغراض الجمركية إلى جانب إضافة “الضريبة الجمركية، وضريبة القمة المضافة” وغيرها من الضرائب والرسوم المخصصة في هذا الشأن.

ويتم احتساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محلياً تبعاً لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية المصرية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة المصري.

تجديد رخص السيارات

وفي حالة تجديد رخص السيارات تتضمن تبعاً لما انتهت إليه اللجنة البرلمانية مائتين وخمسة وعشرين جنيه للسيارات التي لا تزيد سعة موتورها عن 1030 سي سي، ومبلغ ثلاثمائة خمسين جنيه للسيارات التي تزيد سعة موتورها عن 1030 سي سي ولا تتجاوز 1300 سي سي.

وقد تم تحديد مبلغ سبعمائة وخمسين جنيه للسيارات التي سعة موتورها 1330 سي سي ولا يزيد عن 1630 سي سي، وسعر ثلاثة آلف جنيه وبجد أدنى ثمانمائة جنيه على السيارات التي تزيد سعة محركها على 1630 سي سي ولا تتجاوز 2030 سي سي.

وسوف يتم تخفيض هذا الرسم بواقع عشرة في المئة سنوياً عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وبنسبة 2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى ألفين جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2030 سي سي، وسوف يتم تخفض قيمة الرسم بواقع 10 في المئة سنوياً عن كل سنة تالية لسنة موديل السيارة.

حالة واحدة… لتخفيض الرسوم بنسبة 50%

وسوف تخفض قيمة الرسم المقرر “قرين كل بند من البنود سالفة الذكر أو بحد أدنى له بنسبة 50%” بالنسبة لتحديد رخص السيارات التي مر على تصنيعها خمسة عشر عاماً.

أما بالنسبة إلى تراخيص قيادة مركبات النقل السريع فقد تضمن القانون فرص مبلغ ثلاثمائة جنيه على رخصة القيادة الخاصة لمدة عشرة سنوات بدلاً من عشرين جنيه في القانون الحالي، مما يعني أن نسبة الزيادة تصل إلى نسبة 1400%، كما تم فرض مائتين جنيه عن رخصة القيادة المهنية “درجة أولى، وثانية، وثالثة” بدلاً من تسعة جنيهات وستمائة مليم في القانون الحالي إلى مائة جنيه عن رخصة معلم القيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو عن رخصة قيادة للتجربة بدلاً من تسعة جنيهات في القانون القائم، وتم فرص مبلغ خمسين جنيهاً لرخصة قيادة الجرار الزراعي، ومائة جنيه على الرخصة المؤقتة للتعليم بدلاً من أربعة جنيهات وأربعمائة مليم.

كما تضمن أيضا القانون على الموافقة على تعديل الحكومة المصرية بشأن فرض مبلغ مائة جنيه على رسم استخراج بدل تالف أو بدل فاقد من رخص قيادة وتسيير مركبات النقل السريع.

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