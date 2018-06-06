بعد خسارة أمس.. ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

منذ 26 دقيقة أخبار الاقتصاد
بعد خسارة أمس.. ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات
البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، حيث ارتفعت مؤشراتها كافة ، بعد أن أغلقت أمس ، على تراجع جماعي كبير ، وخسارة رأس المال السوقي ، نحو 20.5 مليار جنيه .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.24% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.37% ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فصعد هو الآخر ، بنسبة 0.34% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.14% ، وأيضا ، صعد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقًا ، بنسبة 0.16% ، بينما زاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.27% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، ارتفع بشكل حاد ، ثم عاود الارتداد مرة أخرى ، حيث أغلق عند مستوى الدعم المهم ، 16 ألف نقطة ، وذلك خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء ، موضحة في الوقت ذاته ، أن المؤشر حاليا ، يختبر خط الاتجاه ، صاعد هام جدا ، والحد السفلي للقناة الهابطة ، التي بدأت في مايو الماضي .

وفي تقريرها اليومي ، توقعت شركة « مباشر » ، أن تستمر الارتدادة التي شهدها المؤشر ، في منتصف الجلسة ، حتى مستويات 16.200 – 16.300 نقطة ، ورغم  ذلك ، ما تزال الشركة ، تنصح المتعاملين ، ببيع الارتفاعات ، حتى إشعار آخر .