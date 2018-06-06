بعد خسارة أمس.. ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، حيث ارتفعت مؤشراتها كافة ، بعد أن أغلقت أمس ، على تراجع جماعي كبير ، وخسارة رأس المال السوقي ، نحو 20.5 مليار جنيه .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.24% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.37% ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فصعد هو الآخر ، بنسبة 0.34% .

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.14% ، وأيضا ، صعد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقًا ، بنسبة 0.16% ، بينما زاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.27% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، ارتفع بشكل حاد ، ثم عاود الارتداد مرة أخرى ، حيث أغلق عند مستوى الدعم المهم ، 16 ألف نقطة ، وذلك خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء ، موضحة في الوقت ذاته ، أن المؤشر حاليا ، يختبر خط الاتجاه ، صاعد هام جدا ، والحد السفلي للقناة الهابطة ، التي بدأت في مايو الماضي .

وفي تقريرها اليومي ، توقعت شركة « مباشر » ، أن تستمر الارتدادة التي شهدها المؤشر ، في منتصف الجلسة ، حتى مستويات 16.200 – 16.300 نقطة ، ورغم ذلك ، ما تزال الشركة ، تنصح المتعاملين ، ببيع الارتفاعات ، حتى إشعار آخر .