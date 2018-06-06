بالأرقام.. البورصة المصرية حققت مستويات تاريخية في الولاية الأولى للسيسي

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جاءت البورصة المصرية ، على رأس قائمة أكثر المستفيدين ، من برنامج الإصلاح الاقتصادي ، الذي نفذته الحكومة المصرية ، خلال فترة الولاية الأولى ، للرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث أكدت الأرقام ، نجاح مؤشرات سوق المال ، في تحقيق مستويات غير مسبوقة ، للمرة الأولى في تاريخها ، ما يؤكد نجاح البرنامج الاقتصادي المصري ، في ظل القاعدة الاقتصادية ، التي تقول إن « البورصة مرآة الاقتصاد » .

في فترة الولاية الأولى ، للرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي بدأت منذ يونيو في العام 2014 ، وحتى مايو من العام 2018 ، ارتفع رأس المال السوقي ، للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة ، من 476.290 مليار جنيه ، إلى 930.398 مليار جنيه ، وذلك بقيمة 454 مليار جنيه ، وبنسبة زيادة 95.3% ، بينما ارتفع رأس المال السوقي ، للمؤشر الرئيسي « إيجي إكس 30 » ، من 206.121 مليار جنيه ، حتى 503.197 مليار جنيه ، وذلك بقيمة 297 مليار جنيه ، و بنسبة زيادة 144.1% .

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ورأس المال السوقي ، لمؤشر « إيجي إكس 70 » ، ارتفع من 125.255 مليار جنيه ، إلى 203.442 مليار جنيه ، وذلك بقيمة 78 مليار جنيه ، و بنسبة زيادة 62.4% ، بينما ارتفع رأس المال السوقي ، لمؤشر « إيجي إكس 100 » ، من 331.375 مليار جنيه ، إلى 706.639 مليار جنيه ، وذلك بقيمة 375 مليار جنيه ، وبنسبة زيادة 113.2% .

وفي الفترة من يونيو في العام 2014 ، وحتى مايو من العام 2018 ، ارتفع مؤشر « إيجي إكس 30 » ، من 8242 نقطة ، حتى 16414 نقطة ، وذلك بنسبة زيادة 99.13% ، كما ارتفع مؤشر « إيجي إكس 70 » ، من 589 نقطة ، إلى 842 نقطة ، وذلك بنسبة زيادة 42.94% ، بينما ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » ، من 1030 نقطة ، إلى 2138 نقطة ، وذلك بنسبة زيادة 107.42% .

وهذا النجاح ، يأتي مقارنة بما حققته مؤشرات البورصة ، منذ يونيو 2010 ، و حتى مايو 2014 ، حيث ارتفع مؤشر « إيجي إكس 30 » ، من 6549 نقطة ، حتى 8242 نقطة ، وذلك بنسبة زيادة 25.87% ، كما ارتفع مؤشر « إيجي إكس 70 » ، من 566 نقطة ، حتى 589 نقطة ، وذلك بنسبة زيادة 4.11% ، بينما ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » ، من 965 نقطة ، حتى 1030 نقطة ، وذلك بنسبة زيادة 6.78% .

وقبل نحو عامين ، بدأت الحكومة المصرية ، تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي ، تضمن تحرير سعر صرف الجنيه ، وخفض دعم الوقود والكهرباء ، بشكل تدريجي ، وإقرار حزمة تشريعات ، من بينها ما يتعلق بالضرائب والاستثمار ، ونجح البرنامج الإصلاحي للاقتصاد ، في جذب نحو 36 ألف مستثمر جديد ، منذ نوفمبر 2016 ، وحتى تاريخه .

إدارة البورصة المصرية الجديدة ، سعت منذ توليها زمام الأمور ، إلى تنفيذ إجراءات عدة ، تستهدف تحسين بيئة التداول ، والتي كان أبرزها ، تقليص فترة الإيقاف المؤقت ، للمرة الأولى منذ العام 2002 ، من 30 دقيقة ، حتى 15 دقيقة ، وهو ما ساهم جنبا إلى جنب ، مع عدة عناصر أخرى ، في زيادة قيم التداول ، لتقفز في المتوسط ، من 700 مليون جنيه ، حتى 1.2 مليار جنيه ، فضلا عن تعديل أسس احتساب حدود الإيقاف المؤقت ، والحدود السعرية ، في جلسة التداول ، التي يتم خلالها ، الإعلان عن التوزيع النقدي ، إضافة إلى تفعيل التداول بالهامش ، على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ، ضمن الأوراق المالية ، المسموح لها بالتعامل بالهامش ، وذلك بنسبة 80% .

وفي العام الماضي 2017 ، قفز صافي شراء المستثمرين الأجانب ، في البورصة المصرية ، إلى 7.5 مليار جنيه ، وأكثر من 13 مليار جنيه ، منذ تعويم الجنيه ، وذلك مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه فقط ، خلال 14 شهرا ، سبقت قرار البنك المركزي المصري ، بتعويم الجنيه .

وفي العام 2017 ، استقبلت البورصة المصرية ، أكثر من 22 ألف مستثمر جديد ، وذلك بزيادة قدرها 29% ، مقارنة بنحو 17 ألف مستثمر ، في العام السابق عليه ، كما اجتذبت البورصة ، نحو 1164 مؤسسة وصندوق أجنبي ، خلال العام الماضي ، في مقابل 900 فقط ، في العام 2016 .