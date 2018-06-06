بعد ارتفاعها صباحا.. البورصة تتراجع ورأس المال السوقي يخسر 8.2 مليار جنيه

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية ، في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، مدفوعة بمبيعات المتعاملين « الأفراد » ، بينما تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية ، بقيمة 8.2 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى ، 903.957 مليار جنيه .

حجم التداول في البورصة المصرية ، بلغ 180 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 833 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 21 ألف عملية ، بينما سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 66.68% ، من إجمالي تعاملات السوق .

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واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 21.1% ، بينما استحوذ العرب ، على 12.22% ، وذلك خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء ، بينما استحوذت المؤسسات ، على 45.14% من المعاملات في البورصة المصرية ، وكانت باقي المعاملات ، من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 54.85% .

صافي تعاملات الأفراد ، المصريين والعرب والأجانب ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 76.5 مليون جنيه ، 10.1 مليون جنيه ، 1.2 مليون جنيه ، على التوالي ، أما صافي تعاملات المؤسسات المصرية ، والعربية والأجنبية ، فمالت نحو الشراء ، وذلك بقيمة 3.6 مليون جنيه ، 3.7 مليون جنيه ، 80.5 مليون جنيه ، وذلك على التوالي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، انخفض بنسبة 0.71% ، ليغلق عند مستوى 15908 نقطة ، أما مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 1.91% ، ليغلق عند مستوى 2683 نقطة ، بينما انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، وذلك بنسبة 1.47% ، ليغلق عند مستوى 15815 نقطة .

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 1.97% ، ليغلق عند مستوى 802 نقطة ، كما تراجع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 1.53% ، ليغلق عند مستوى 2053 نقطة ، بينما هبط مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.37% ، ليصل إلى مستوى 457 نقطة .

وفي ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، ارتفعت أسهم 14 شركة مقيدة في البورصة ، في ختام التعاملات ، بينما هوت 139 شركة ، ولم تتغير مستويات 28 شركة .

وكانت البورصة المصرية ، شهدت ارتفاعا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، باستثناء المؤشر السبعيني ، مدفوعة في ارتفاعها ، بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب ، بينما مالت تعاملات العرب والمصريين ، نحو البيع .

ومؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.53% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.06% ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فقفز هو الآخر ، بنسبة 0.22% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.05% ، بينما ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقًا ، بنسبة 0.05% ، وزاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.19% .

وارتفعت مؤشرات البورصة أيضا ، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، بعد أن أغلقت أمس ، على تراجع جماعي كبير ، وخسارة رأس المال السوقي ، نحو 20.5 مليار جنيه .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.24% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.37% ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فصعد هو الآخر ، بنسبة 0.34% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.14% ، وأيضا ، صعد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقًا ، بنسبة 0.16% ، بينما زاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.27% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، ارتفع بشكل حاد ، ثم عاود الارتداد مرة أخرى ، حيث أغلق عند مستوى الدعم المهم ، 16 ألف نقطة ، وذلك خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء ، موضحة في الوقت ذاته ، أن المؤشر حاليا ، يختبر خط الاتجاه ، صاعد هام جدا ، والحد السفلي للقناة الهابطة ، التي بدأت في مايو الماضي .

وفي تقريرها اليومي ، توقعت شركة « مباشر » ، أن تستمر الارتدادة التي شهدها المؤشر ، في منتصف الجلسة ، حتى مستويات 16.200 – 16.300 نقطة ، ورغم ذلك ، ما تزال الشركة ، تنصح المتعاملين ، ببيع الارتفاعات ، حتى إشعار آخر .