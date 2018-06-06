بعد ارتفاعها صباحا.. البورصة تتراجع ورأس المال السوقي يخسر 8.2 مليار جنيه

منذ 43 دقيقة أخبار الاقتصاد
بعد ارتفاعها صباحا.. البورصة تتراجع ورأس المال السوقي يخسر 8.2 مليار جنيه
البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية ، في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، مدفوعة بمبيعات المتعاملين « الأفراد » ، بينما تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية ، بقيمة 8.2 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى ، 903.957 مليار جنيه .

حجم التداول في البورصة المصرية ، بلغ 180 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 833 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 21 ألف عملية ، بينما سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 66.68% ، من إجمالي تعاملات السوق .

واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 21.1% ، بينما استحوذ العرب ، على 12.22% ، وذلك خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء ، بينما استحوذت المؤسسات ، على 45.14% من المعاملات في البورصة المصرية ، وكانت باقي المعاملات ، من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 54.85% .

صافي تعاملات الأفراد ، المصريين والعرب والأجانب ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 76.5 مليون جنيه ، 10.1 مليون جنيه ، 1.2 مليون جنيه ، على التوالي ، أما صافي تعاملات المؤسسات المصرية ، والعربية والأجنبية ، فمالت نحو الشراء ، وذلك بقيمة 3.6 مليون جنيه ، 3.7 مليون جنيه ، 80.5  مليون جنيه ، وذلك على التوالي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، انخفض بنسبة 0.71% ، ليغلق عند مستوى 15908 نقطة ، أما مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 1.91% ، ليغلق عند مستوى 2683 نقطة ، بينما انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، وذلك بنسبة 1.47% ، ليغلق عند مستوى 15815 نقطة .

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 1.97% ، ليغلق عند مستوى 802 نقطة ، كما تراجع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 1.53% ، ليغلق عند مستوى 2053 نقطة ، بينما هبط مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.37% ، ليصل إلى مستوى 457 نقطة .

وفي ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، ارتفعت أسهم 14 شركة مقيدة في البورصة ، في ختام التعاملات ، بينما هوت 139 شركة ، ولم تتغير مستويات 28 شركة .

وكانت البورصة المصرية ، شهدت ارتفاعا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، باستثناء المؤشر السبعيني ، مدفوعة في ارتفاعها ، بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب ، بينما مالت تعاملات العرب والمصريين ، نحو البيع .

ومؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.53% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.06% ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فقفز هو الآخر ، بنسبة 0.22% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.05% ، بينما ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقًا ، بنسبة 0.05% ، وزاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.19% .

وارتفعت مؤشرات البورصة أيضا ، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، بعد أن أغلقت أمس ، على تراجع جماعي كبير ، وخسارة رأس المال السوقي ، نحو 20.5 مليار جنيه .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.24% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.37% ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فصعد هو الآخر ، بنسبة 0.34% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.14% ، وأيضا ، صعد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقًا ، بنسبة 0.16% ، بينما زاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.27% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، ارتفع بشكل حاد ، ثم عاود الارتداد مرة أخرى ، حيث أغلق عند مستوى الدعم المهم ، 16 ألف نقطة ، وذلك خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء ، موضحة في الوقت ذاته ، أن المؤشر حاليا ، يختبر خط الاتجاه ، صاعد هام جدا ، والحد السفلي للقناة الهابطة ، التي بدأت في مايو الماضي .

وفي تقريرها اليومي ، توقعت شركة « مباشر » ، أن تستمر الارتدادة التي شهدها المؤشر ، في منتصف الجلسة ، حتى مستويات 16.200 – 16.300 نقطة ، ورغم  ذلك ، ما تزال الشركة ، تنصح المتعاملين ، ببيع الارتفاعات ، حتى إشعار آخر .