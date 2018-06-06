بشرى سارة.. البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

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أعلن البنك الدولي عن رفع توقعاته في معدلات النمو الاقتصادي المصري بنسبة 0,2% ليصل خلال العام الجاري إلى خمسة ونصف في المئة، وخلال العام القادم ليصل إلى نسبة 5,7% خلال العام المالي 2018/ 2019، كما رفع البنك توقعاته في العام المالي 2019/ 2020 إلى 5,8%، تبعاً لتقرير البنك الصادر عن أداء الاقتصاديات العالمية والذي تم نشره اليوم الموافق الأربعاء.

كما أعلن البنك الدولي عن رفع توقعاته بأن ينمو اقتصاد جمهورية مصر العربية في دول شمال إفريقيا بنسبة خمسة في المئة خلال هذا العام، تبعاً لتقرير التوقعات الصادر عن البنك عبر موقعه.

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وقد أعلن التقري أيضا “أنه من المتوقع أن تحقق جمهورية مصر العربية معدلات نمو بنسبة خمسة في المئة خلال العام المالي 2017/ 2018، وبنسبة 5,5% في السنة المالية التالية”.

ومع بداية عام 2020 أعلن البنك الدولي عن توقعه أن يزيد اقتصاد الدولة المصرية من حيث عدد السكان بنسبة 5,8%، ويعد هذا التوقع هو الثالث من نوعه الذي يعلن فيه البنك الدولي عن رفع توقعاته بشأن الاقتصاد المصري خلال الستة أشهر السابق مع بداية شهر يناير لعام 2018، حيث توقع تقرير البنك خلال شهر يناير السابق أن يرتفع معدلات النمو المصري إلى أربعة ونصف في المئة في السنة المالية لعام 2018.

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