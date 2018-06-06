إنفوجراف.. «التخطيط» توضح تفاصيل محور تحسين الخدمات الحكومية

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نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، برئاسة الدكتورة هالة السعيد ، اليوم الأربعاء ، إنفوجرافا ، يوضح محور تحسين الخدمات الحكومية ، كأحد محاور خطة الإصلاح الإداري ، التي تهدف إلى إنشاء منظومة خدمات حكومية فعالة ، وتقديم خدمة متميزة للمواطن ، عن طريق إعادة هندسة دورات عمل جميع الخدمات الحكومية ، في مراحلها المختلفة ، فضلا عن توفير قنوات متعددة ، من أجل تقديم الخدمة .

الإنفوجراف الذي نشرته « التخطيط » ، عبر صفحتها على « فيس بوك » ، أوضح أن محور تحسين الخدمات الحكومية ، يتضمن عدد من الخدمات ، التي تندرج تحتها مجموعة من المشروعات ، مثل « خدمات إنفاذ القانون ، إعداد قواعد بيانات الناخبين ، تطوير نظم معلومات الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية ، منظومة حصر أصول الدولة ، قاعدة بيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية ، خدمات المعامل المركزية لوزارة الصحة ، ميكنة المستشفيات ، بوابة المشتريات الحكومية ، مركز خدمة العملاء بوزارة الطيران المدني ، واستكمال وربط قواعد البيانات القومية » .

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الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، قالت إن الاهتمام بتطوير الخدمات الحكومية ، المقدمة للمواطن ، بمثابة مساحة واسعة ، من خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادي والإداري ، موضحة في الوقت ذاته ، أن هذا التطوير ، يرتبط بفرص تحسين جودة الخدمة الحكومية ، وتبسيط الإجراءات ، من أجل تحسين بيئة الوصول إلى الخدمة المطلوبة ، وأيضا ، تحسين عملية الاستفادة من الموارد المتاحة ، بحيث تتم الاستفادة بطرق شفافة ، من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ، قادر على إدارة موارد الدولة ، وبإمكانه أداء دوره ، في عملية التنمية .

وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، قالت أيضا ، إن هدف الوزارة الأساسي ، يتمثل في تقديم خدمة حكومية ، بدقة وكفاءة وسرعة ، والعمل علي إنشاء منظومة خدمات حكومية فعالة ، فضلا عن إعادة هندسة دورات عمل جميع الخدمات ، في مراحلها كافة ، وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة ، التي تتيح للمواطن ، سواء من يجيد استخدام الحاسب الآلي ، أو من لا يمتلك تلك المهارة ، الحصول علي الخدمات بشكل ميسر .