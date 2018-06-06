وزير البترول: نسعى لاستكمال توسعات معامل التكرير باستثمارات تزيد عن 8 مليارات جنيه

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قال وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس طارق الملا ، إن برنامج عمل الوزارة ، الذي يهدف إلى تطوير صناعة التكرير ، يقوم بشكل رئيسي ، على الإسراع في استكمال مشروعات التوسعات الجارية ، بمعامل التكرير ، وذلك باستثمارات ، تزيد عن 8 مليارات دولار ، تمهيدا لتشغيلها تباعا ، وذلك طبقا للبرامج الزمنية المحددة .

جاء ذلك ، خلال جولة تفقدية ، للمهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية ، المشروعات البترولية في محافظة الإسكندرية ، بهدف متابعة تقدم الأعمال ، في مشروع إنشاء وحدة إنتاجية جديدة ، للبنزين عالي الأوكتين ، في شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات « أنربك » ، وذلك بتكلفة استثمارية 233 مليون دولار ، و الذي أوشك على الانتهاء من تنفيذه ، بما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلي من البنزين ، وتقليل استيراده ، وتوفير النقد الأجنبي .

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وخلال جولته ، قال وزير البترول ، إن تطوير معامل التكرير ، سوف يكون له مردود إيجابي ، يتمثل في رفع معدلات الأداء ، بمعامل التكرير المصرية ، وتعظيم اقتصاديات هذه المشروعات ، إضافة إلى أن أعمال التطوير ، سوف تؤدي إلى زيادة الطاقة التكريرية ، وتوفير طاقات إنتاجية فائضة ، لاستغلالها بشكل اقتصادي ، في تكرير الخام من الخارج ، وتحويله إلى منتجات بترولية عالية القيمة ، بما يخدم مشروع مصر القومي ، الذي يسعى إلى التحول إلى مركز إقليمي ، لتجارة وتداول الزيت الخام ، والمنتجات البترولية والغاز .

وفي بيان صحفي عنه ، اليوم الأربعاء ، شدد وزير البترول والثروة المعدنية ، على أهمية تضافر الجهود كافة ، من أجل تذليل التحديات ، والتعجيل بتنفيذ المشروعات ، التي تساهم في تأمين جانب من احتياجات السوق المحلية ، من المنتجات البترولية ، بأعلى مواصفات الجودة ، ما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي ، وتوفير متطلبات مرحلة التنمية والبناء ، التي تشهدها مصر حاليا .

وتفقد المهندس طارق الملا ، أعمال إنشاء مشروع وحدة تحسين النافتا ، والتنشيط المستمر للعامل المساعد ، وذلك بهدف إنتاج البنزين عالي الأوكتين ، وذلك لمتابعة تقدم الأعمال في المشروع ، حيث تم إنجاز نحو 97.3% ، من الأعمال الكلية للمشروع ، الذي يهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية ، من البنزين 92 و95 عالي الأوكتين ، الخالي من الإضافات الكيميائية الضارة بالبيئة ، وذلك بزيادة نحو 850 ألف طن سنويا ، من أجل تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي ، وتقليل الاستيراد ، فضلا عن إنتاج كميات من البوتاجاز والهيدروجين ، وتنفذ أعمال المشروع ، شركة « إنبي » كمقاول عام ، وشركة « بتروجت » لأعمال التركيبات .

وحاليا ، جار إنشاء وحدة معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي ، في معمل « أنربك » ، من أجل إعادة استخدامها ، بالوحدات الإنتاجية ، وذلك بطاقة قدرها 1200 متر مكعب ، من المياه يوميا ، ما يؤدي إلى تحقيق وفر ، يقدر بنحو 25 مليون جنيه سنويا .