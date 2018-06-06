البنك الدولى يعلن توقعاته بشأن النمو الاقتصادى لمصر خلال العام القادم

Advertisements

فى تقريرا البنك الدولي، توقع بأن يصل مستوى النمو في مصر 5% في السنة المالية 2017/2018، و5.5% في السنة المالية التالية، وقال البنك في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية”، اليوم الأربعاء، إنه من المرجح أن تحقق مصر نموا بنسبة 5% خلال العام المالي الجاري على أن يرتفع إلى 5.8% خلال العام المالي 2019- 2020.

وأشار البنك إلى أن مصر تعيش فترة من التحسن في مجال الاستثمار وصافي الصادرات بفضل استقرار سعر الصرف وقوة الطلب المحلي.

وتابع أنه من المتوقع أن يزداد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 3% في 2018 وإلى 3.3% في 2019، في ظل انتعاش يُعزى في معظمه إلى تعافي الدول المصدرة للبترول من انهيار أسعار النفط.

وأشارت التوقعات إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي سيزداد إلى 2.1% في 2018 و2.7% في 2019 وذلك بفعل زيادة الاستثمارات الثابتة، أما فى المملكة العربية السعودية، من المنتظر أن يتحسَّن النمو إلى مستوى مُعدَّل بالزيادة قدره 1.8% هذا العام و2.1% العام القادم.

وعن إيران، فمن المتوقع أن يصل معدل النمو 4.1% في 2018، وبنفس القدر في 2019، ومن المتوقع أن تشهد البلدان المستوردة للنفط أرتفاع فى معدل النمو مع تحسُّن ثقة المستهلكين بفعل عدد من إجراءات إصلاح المناخ الاقتصادي ومناخ الأعمال وتحسُّن الطلب الخارجي.

اقرأ أيضا .. نائب البنك الدولى الأسبق: على مصر أن تلحق بركب التطور الاقتصادي الذي يشهده العالم

Advertisements